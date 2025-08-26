România este lider în Uniunea Europeană la ponderea cheltuielilor pentru protecţia împotriva incendiilor

Statele membre ale Uniunii Europene au alocat în 2023 peste 40,6 miliarde de euro pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor, în creștere cu 8,5% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La nivelul UE, ponderea cheltuielilor cu protecţia împotriva incendiilor în cheltuielile guvernamentale totale a fost de 0,5% în 2023, un nivel care a rămas relativ stabil după 2017.

Eurostat

În rândul statelor membre, România este pe primul loc cu cea mai mare pondere a cheltuielilor cu protecţia împotriva incendiilor în cheltuielile totale (0,9%, în creştere de la 0,7% în 2022), urmată de Grecia şi Estonia, fiecare cu 0,7%.

În contrast, ponderea cheltuielilor cu protecţia împotriva incendiilor în cheltuielile totale a fost de doar 0,1% în Danemarca. Alte state cu ponderi mici sunt: Malta (0,2%), Portugalia şi Austria, fiecare cu 0,3%.

Eurostat

Conform cifrelor Eurostat, în anul 2024 erau 390.600 de pompieri profesionişti în Uniunea Europeană, reprezentând 0,19% din persoanele ocupate din UE.

Comparativ cu 2023, numărul pompierilor din blocul comunitar a crescut cu 28.200.

În rândul celor 20 de ţări UE pentru care există date disponibile, cea mai mare pondere a pompierilor în rândul persoanelor ocupate se înregistra în Croaţia (0,45%), urmată de Grecia (0,41%), Cehia (0,34%), Letonia (0,31%) şi România (0,30%).

În România, în anul 2023 erau 23.500 de pompieri profesionişti, iar aceştia reprezentau 0,30% din numărul total al persoanelor ocupate din România, care se situa la 7,853 milioane de persoane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













