Avertisment CFA România: consumul a scăzut puternic, economia ar putea intra în recesiune tehnică

Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a PIB şi în trimestrul IV din 2025 faţă de trimestrul anterior şi să avem recesiune tehnică, consideră preşedintele CFA România, Adrian Codirlaşu.

„Avem o creștere în trimestrul III din 2025 față de trimestrul III din 2024 de 1,7%. Această evoluție ne garantează, practic, că pe întreg anul vom închide cu un ușor plus, deși mai mic decât cel din 2024. Anul trecut am avut o creștere a PIB de 0,9%, iar în 2025 probabil vom fi în jur de 0,5% sau chiar ușor sub acest nivel, însă tot pe plus. Aceasta este vestea bună.

Vestea mai puțin bună este că există posibilitatea unei recesiuni tehnice în 2025. În trimestrul III, față de trimestrul II, am avut o scădere de 0,2%, iar dacă ne uităm la evoluția consumului în trimestrul IV, este posibil să vedem din nou un minus al PIB-ului față de trimestrul anterior. Astfel, există riscul ca ultimele două trimestre ale anului să înregistreze recesiune tehnică.

Pe ansamblul anului, creșterea va fi însă una mică. Dacă ne uităm la consum, observăm că scăderea s-a accentuat: în noiembrie 2025 avem un declin de 4,8% față de noiembrie 2024, mai mare decât cel înregistrat în octombrie. Consumul a fost afectat de majorările de taxe, dar și de efectul de bază, având în vedere că în 2024 s-au injectat masiv bani în economie prin politici nesustenabile. Acestea au susținut artificial consumul, iar corecția a devenit vizibilă începând din luna august, odată cu creșterile de taxe”, a declarat Adrian Codirlaşu” a declarat, Adrian Codirlaşu.

El a spus că este posibil ca şi în luna decembrie să se înregistreze o scădere a consumului.

Mai mult, Adrian Codirlaşu susţine că şi în 2026 consumul va fi "lovit" pentru că se pierde putere de cumpărare, dar şansa României o constituie atragerea de fonduri europene.

"Ar putea fi recordul nostru de atragere de fonduri europene. Dacă facem suma am avea acces undeva la 20-25 de miliarde de euro pe care să le luăm. Nu cred că avem capacitatea să le luăm pe toate, dar măcar să depăşim 15 miliarde de euro. Istoric noi am luat undeva la 11-12 miliarde de euro. Asta a fost maximumul în 2023", a afirmat Adrian Codirlaşu.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în creştere evoluţia economiei din perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025, care a urcat cu 0,9% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor provizorii (II) publicate vineri.

Datele INS arată că Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde lei preţuri curente, mai mic cu 0,2% - în termeni reali - faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul III 2024.

