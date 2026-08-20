Mai mulți proprietari au fost deja notificați și au 14 zile la dispoziție să demonstreze că apartamentul lor este într-o clădire sigură și nu încalcă legea. Ar fi cel puțin 600 de astfel de locuințe în Capitală. Iar un articol despre această problemă a apărut și în publicația „The Guardian”.

Proprietarul unui apartament a primit un mesaj în acest sens. O platformă de închirieri bănuiește că se află într-un bloc încadrat în gradul 1 de risc seismic. El are la dispoziție două săptămâni să dovedească faptul că acest lucru nu este adevărat. În caz contrar, apartamentul va fi scos de pe platformă. Am mers și noi la adresa locuinței.

Toți proprietarii care închiriază apartamente în blocuri cu grad 1 de risc seismic vor fi verificați.

Matei Sumbasacu, inginer structurist și fondator al Re:Rise: „Sunt două platforme prin care se oferă aceste cazări în regim hotelier. Una dintre ele ne-a contactat și ne-a rugat să le trimitem lista cu cazările identificate de noi ca fiind potențial ilegale. Noi i-am îndrumat spre lista oficială publicată de Administrația pentru Consolidarea Clădirilor și le-am spus că acelea sunt datele oficiale. Dacă fac o comparație între datele lor și datele oficiale, pot descoperi acele apartamente. Numărul real, dacă excludem estimările noastre conservatoare, poate ajunge către 600, chiar 1.000 de apartamente.”

Pentru unii proprietari, închirierea apartamentelor în blocuri cu risc este o adevărată afacere, deși din 2024 este interzis prin lege acest lucru. Unii au zeci de astfel de locuințe și ignoră pericolul la care sunt expuși turiștii în cazul unui cutremur.

Elena Alexandru, președintele Asociației de Turism și Închiriere Proprietăți: „M-am uitat pe lista celor de la primărie și sunt 400 de blocuri încadrate la risc seismic 1.”

Reporter: „Turiștii știu ce înseamnă bulina roșie? ”

Elena Alexandru, președintele Asociației de Turism și Închiriere Proprietăți: „Ei nu știu, când vin, ce înseamnă bulina. Dar au fost, într-adevăr, turiști care se plângeau de starea blocurilor sau mă întrebau dacă e safe să locuiască acolo.”

În condițiile în care doar una dintre platformele de închirieri face verificări, specialiștii atrag atenția că proprietarii pot migra spre platforma care nu verifică. Sute de clădiri vechi, cele mai multe din perioada interbelică, nu au fost însă expertizate și, legal, apartamentele pot fi închiriate.