Orașele vor putea limita închirierile pe termen scurt, dacă acestea reduc oferta pe termen lung. Totodată, oficialii vor un cadru juridic comun, în toată Uniunea Europeană.

Până acum, fiecare oraș european a acționat pe cont propriu. Bruxellesul este un exemplu concret: cu propriile reguli pentru închirierile turistice, are aproape 5.000 de locuințe oferite pentru sejururi scurte, o treime în centru.

Proteste în marile orașe europene

Lipsa caselor accesibile, pusă de locuitori și pe seama închirierilor pe termen scurt, i-a determinat, în special pe tineri, să iasă în stradă pentru a protesta, în marile orașe europene.

Ca urmare, Paris, Barcelona sau Veneția au impus și ele restricții, iar unele au ajuns să fie contestate în instanță. Aici intervine Comisia: vrea reguli juridice comune pentru toată Uniunea, care să spună clar când și în ce condiții pot fi limitate aceste închirieri.

Când ar putea fi limitate închirierile pe termen scurt

Propunerea vine și cu explicații: o zonă este sub presiune locativă dacă locuințele sunt prea scumpe în raport cu veniturile sau dacă acest raport s-a înrăutățit în ultimii 10 ani. În aceste condiții, autoritățile pot limita închirierile pe termen scurt.

Până atunci, exemplul Bruxellesului arată că, acolo unde se aplică reguli, efectele se văd imediat: după ce Airbnb a transmis autorităților datele proprietarilor, fiscul regional a dat 1.900 de amenzi, în valoare de până la 2 milioane de euro.

Propunerea recomandă, de asemenea, deblocarea terenurilor pentru locuințe și modernizarea procesului de planificare și construcție.

Textul urmează să fie negociat de Parlamentul European și statele membre.