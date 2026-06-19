Radu Miruţă spune că în cazul Tarom, de exemplu, bugetul a fost construit pe date nerealiste.

"Bugetul este evident construit pe date nerealiste, prefăcându-ne că aprobăm acel buget nu era decât o iresponsabilitate, cu o consecinţă ca la final de an să observăm pierderile", a declarat, vineri, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

În bugetul Tarom se prevedea că 63% din venituri se obţin din biletele vândute, a specificat ministrul care a venit cu date concrete legat de bugetul de încărcare, dar şi cu privire la preţurile la combustibili.

"Au propus un buget de încărcare pentru bugetul pe 2026 de 79% în condiţiile în care suntem la jumătatea anului şi realist, până acum, este 66%, am verificat şi faţă de anul trecut, era 72% până în momentul de faţă", a precizat ministrul.

Legat de cheltuielile de combustibil, în buget a fost introdusă suma de 950 de dolari pe tonă, când în realitate preţul este mult mai mare, chiar şi 1.400 de dolari pe tonă, cum a fost acum două săptămâni, de exemplu.

"Le-am cerut refacerea acestui buget pe realitate. Nu avansează foarte mult, spunând că este o înţelegere pe care o au cu CE, că CE le-a impus un anumit prag de preţ la combustibil", a declarat Miruţă.

Ministrul a mai dat exemplu şi cazul CNAIR, care propunea un număr de 500 de angajaţi în plus, din care peste 126 în Bucureşti.

De asemenea, CFR Infrastructură a venit cu un buget care propunea o pierdere majoră, a fost respins şi apoi aprobat după ce au revenit cu o reducere semnifică a pierderii. Bugetul a fost respins şi în cazul CFR Călători, fiind în lucru, acum, a mai spus Miruţă.

Ordinul privind creșterea prețului biletului de metrou a fost anulat

Tariful la titlurile de călătorie la metrou nu va crește de la 1 iulie și nici în perioada următoare, întrucât am decis anularea ordinului care prevedea majorarea biletului de la 5 lei la 7 lei, a declarat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță.

'Am suspendat două luni această creștere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute și de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acțiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control. Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce privește cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație de a recupera banii care sunt la prima mână și anume penalitățile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex. Sunt de zeci de milioane de euro. Se desfășoară aceste acțiuni, însă nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile', a afirmat Miruță în cadrul conferinței de presă.

El a subliniat că în cazul în care alt ministru care va veni la MTI va dori să majoreze acest tarif, 'va avea un drum mult mai lung de făcut'.

'Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună și am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metroul fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia CA luată și schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia CA și ordinul de ministru. Am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou', a transmis șeful interimar de la Transporturi.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat vineri în transparență proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul.

Potrivit documentului, prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul au fost aprobate noi tarife de călătorie cu metroul, precum și modificarea ofertei tarifare metropolitane integrate. Ulterior adoptării acestuia, termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. II din ordin a fost prorogat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 457/2026 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026.

'Ca urmare a prorogării termenului de intrare în vigoare, Ordinul nr. 408/2026 nu a produs efecte juridice și nu a fost aplicat în activitatea de transport public de călători cu metroul. În ședința din data de 18.06.2026, Consiliul de Administrație al Metrorex, legal și statutar constituit, a analizat la punctul 'Diverse' de pe ordinea de zi necesitatea avizării anulării aplicării Ordinului nr. 408/2026, adoptând în acest sens Hotărârea nr. 72/18.06.2026, prin care s-a hotărât, cu un număr de 4 voturi pentru, avizarea abrogării Ordinului nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1026/2021 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul. Totodată, menținerea tarifelor aflate în prezent în vigoare asigură continuitatea serviciului public de transport cu metroul și predictibilitate pentru utilizatori până la finalizarea unei noi analize privind politica tarifară aplicabilă. Având în vedere că Ordinul nr. 408/2026 nu a intrat în vigoare și nu a produs efecte juridice, abrogarea acestuia reprezintă soluția legislativă adecvată pentru eliminarea din fondul activ al legislației a unui act normativ a cărui aplicare nu mai este oportună', se arată în proiect.