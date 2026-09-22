Într-una dintre discuțiile interceptate de procurori, Rusen îi spune lui Călin Georgescu că ar fi vorbit cu Matteo Salvini despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit stenogramei, Rusen afirmă că politicianul italian nu ar fi dorit să transmită un mesaj explicit de susținere pentru Georgescu, dar ar fi fost dispus să vorbească public despre decizia CCR, potrivit unor surse judiciare pentru Știrile ProTV.

Potrivit stenogramelor prezentate în dosar, planul discutat de Călin Georgescu avea următoarele etape: ridicarea controlului judiciar, pentru a putea părăsi România, plecarea în Italia și solicitarea azilului politic, urmată de stabilirea acolo împreună cu familia și „oamenii săi”.

„N-o să iasă cu mesaj să te susțină. A zis că nu poate să facă lucrul ăsta. Ceea ce poate să facă, o să iasă să zică că democrația în România s-a dus”, îi spune Ionel Rusen lui Călin Georgescu.

Georgescu îl întreabă când urma să fie transmis mesajul, iar Rusen răspunde: „Acuma. Azi după-amiază ar trebui să confirme”.

Ce spunea Salvini despre anularea alegerilor din România

În declarațiile sale publice, Matteo Salvini a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România și a calificat decizia drept un „precedent extrem de periculos”.

Salvini a susținut că scrutinul implicase milioane de alegători și a contestat anularea rezultatului pe fondul acuzațiilor legate de influențarea votului prin intermediul rețelelor sociale.

„Consider că este un precedent periculos anularea alegerilor desfășurate în mod regulat care au implicat milioane de cetățeni, în acest caz din România și din restul lumii, care votaseră deja peste hotare, pentru că prin TikTok și Instagram rușii ar fi influențat votul și mintea și inimile românilor. Cred că cetățenii votează în funcție de convingerile, pasiunile, rațiunea și emoțiile lor și, repet, anulează o alegere desfășurată în mod corespunzător, certificate în mod corespunzător, care a implicat milioane și milioane de cetățeni, deoarece unora dintre domnii care conteaza nu le place rezultatul. Cred ca este un precedent extrem de periculos”, a declarat în decembrie 2024 Matteo Salvini

Călin Georgescu își dorea să ceară azil politic în Italia

Potrivit unei alte serii de stenograme din dosar, Călin Georgescu ar fi discutat cu Ionel Rusen despre posibilitatea de a pleca în Italia după ridicarea controlului judiciar, măsură care a fost revocată definitiv la 3 aprilie 2026, și de a solicita azil politic acolo. În discuție, Georgescu vorbește despre necesitatea de a intra „sub incidența legii italiene” și spune că astfel ar fi „securizat”. El afirmă că ar urma să își ia copiii și „oamenii mei” și să se stabilească în Italia.

Cei doi au discutat și despre cumpărarea unei case în Toscana. Georgescu îi cere lui Rusen să găsească mai multe locații și vorbește despre o casă pentru el și alte imobile în apropiere. În discuție sunt menționate și alte elemente necesare unei eventuale stabiliri în Italia, Georgescu spune că acestea ar putea reprezenta „ceva de ochii lumii”.

În același context, Georgescu îi cere în mod repetat lui Rusen ca demersurile să rămână confidențiale. „Important e să nu detecteze nimeni nimic”, spune el, referindu-se la planul privind găsirea proprietății și plecarea în Italia. Cei doi discută și despre evoluția unor dosare în care Georgescu era cercetat. Acesta afirmă că a primit „feedback” și că, în opinia sa, „nu au nicio probă”, iar Rusen răspunde că este bine și spune că este important ca dosarul respectiv să se închidă.

În finalul discuției, cei doi ajung la controlul judiciar. Rusen îi spune lui Georgescu că este important să îi fie ridicată această măsură, iar fostul candidat afirmă că aceasta îl „ține agățat”. Potrivit procurorilor, aceste discuții sunt relevante pentru argumentul că Georgescu ar fi intenționat să părăsească România și să se stabilească în Italia, motiv pentru care anchetatorii invocă un risc de sustragere de la urmărirea penală sau de la judecată.

Trebuie precizat că în ultimii ani, Italia a fost una dintre destinațiile importante pentru fugarii condamnați sau căutați de autoritățile române, inclusiv în situații în care persoanele au încercat să evite sau să amâne executarea pedepselor în România.

Stenogramele apar în dosarul în care Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Călin Georgescu a fost adus marți la Tribunalul București, unde se judecă propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile. El și omul de afaceri Ionel Rusen au fost reținuți cu o zi înainte și și-au petrecut noaptea în arest.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În același dosar este inculpat și un om de afaceri italian, aflat în afara României.

Procurorii susțin, potrivit informațiilor prezentate în instanță, că Georgescu ar fi luat în calcul plecarea în Italia și solicitarea unui azil politic. În acest context apar și discuțiile despre găsirea unei proprietăți în Toscana.

Acuzațiile sunt analizate în această etapă de judecătorul de drepturi și libertăți. Călin Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere în fața anchetatorilor, potrivit surselor din anchetă.