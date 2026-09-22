Conform cercetării, 7,9% dintre cei chestionaţi consideră că preţurile vor stagna, faţă de 8,5% în iunie, iar 4,3% estimează o scădere a acestora, comparativ cu 3,8% în iunie. Ponderea non-răspunsurilor a fost de 1,8%, faţă de 3,1% în iunie, scrie Agerpres.

„Între iunie şi septembrie, Indexul Sentimentului Economic al populaţiei (ISE) se modifică foarte puţin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Datele din septembrie şi comparaţia cu cele din iunie 2026 ne arată că intrăm într-o etapă de "normalizare a incertitudinii economice". Nu în sensul că oamenii consideră situaţia normală sau acceptabilă, ci că încep să îşi adapteze deciziile la ipoteza că dificultăţile vor persista, exprimând astfel o formă de rezilienţă", a declarat Remus Ştefureac, directorul INSCOP Research, într-un comunicat.

ISE urmăreşte periodic percepţiile, aşteptările şi comportamentele economice ale populaţiei, inclusiv evoluţia veniturilor, aşteptările privind veniturile familiei, evoluţia preţurilor, percepţia asupra propriei situaţii economice şi disponibilitatea de a realiza anumite achiziţii sau investiţii.

Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eşantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populaţia neinstituţionalizată a României cu vârsta de cel puţin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele integrale ale celei de-a doua ediţii a ISE vor fi prezentate miercuri, 23 septembrie, la Academia de Studii Economice din Bucureşti.