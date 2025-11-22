Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline

22-11-2025 | 18:50
Daily Mail
Shutterstock

Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra ziarul The Telegraph. 

Dacă va fi finalizată, achiziția va da naştere unuia dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Regatul Unit, relatează AFP, potrivit Agerpes.

Acest anunţ este cea mai recentă răsturnare de situaţie din saga vânzării ziarului The Telegraph, un influent ziar conservator fondat în urmă cu 170 de ani.

Deţinut din 2004 de bogata familie Barclay, ziarul a fost scos la vânzare la sfârşitul anului 2023 de Lloyds Bank pentru a achita datorii substanţiale.

"DMGT a semnat un acord cu Redbird IMI privind achiziţionarea Telegraph Media Group pentru 500 de milioane de lire sterline" (568,8 milioane de euro), a anunțat editorul într-un comunicat.

Părţile speră să finalizeze "rapid" termenii tranzacţiei, a adăugat grupul.

Această achiziţie "ar aduce încrederea" de care angajaţii Telegraph "au nevoie", a afirmat DMGT, şi ar garanta "prosperitatea durabilă pe scena mondială" a ziarului.

Anunţul survine la opt zile după retragerea ofertei fondului american RedBird de a prelua controlul asupra The Telegraph, care a aruncat din nou ziarul în incertitudine.

Anterior, o societate mixtă între Redbird şi fondul de investiţii în mass-media (IMI) cu sediul în Abu Dhabi, Redbird IMI, ajunsese la un acord cu familia Barclay şi îi rambursase datoria în schimbul unei opţiuni de a prelua controlul companiei.

Însă perspectiva ca un fond din Emiratele Arabe Unite să controleze una dintre cele mai influente publicaţii din Regatul Unit a îngrijorat guvernul britanic conservator de atunci. Acesta a decis să legifereze pentru a bloca preluările ziarelor britanice de către state străine. Redbird IMI s-a retras din acord în aprilie 2024.

Ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy, a "luat act" de anunţul acordului, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al ministerului.

"Ea va analiza orice nou cumpărător al ziarului The Telegraph ţinând cont de interesul public şi legislaţia privind fuziunile mess-media care implică influenţa unor state străine", a adăugat purtătorul de cuvânt.

DMGT susţine că tranzacţia este în conformitate cu această legislaţie "deoarece nu vor exista investiţii sau capital străin în structura de finanţare".

Această preluare ar remodela peisajul media britanic, creând o voce dominantă de dreapta, într-un moment în care partidul anti-imigraţie Reform UK conduce în sondaje, în timp ce popularitatea prim-ministrului laburist Keir Starmer este în scădere.

Preşedintele DMGT, Lord Rothermere, a explicat în comunicat că a "admirat întotdeauna Daily Telegraph". Acest cotidian are "o istorie remarcabilă şi a jucat un rol esenţial în dezbaterea naţională britanică timp de multe decenii", a spus el.

Sursa: Agerpres

Etichete: Marea Britanie, presa, daily mail,

Dată publicare: 22-11-2025 18:44

