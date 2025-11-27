Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT

Stiri Economice
27-11-2025 | 18:51
sedinta de guvern
sedinta de guvern

Ministerul Finanţelor a publicat, joi, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an. Veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%, potrivit documentului.

autor
Lorena Mihăilă

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 640,42 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

OUG stipulează că veniturile bugetului general consolidat cât şi cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2.135,0 milioane lei. 

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 a fost pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor, joi seară.

Proiectele care ar putea fi rezolvate

Potrivit iniţiatorilor, prin promovarea celei de-a doua rectificări a bugetului de stat pe anul 2025 se pot rezolva, în principal, următoarele probleme:

Citește și
Armata Ucraina
Ucraina suplimentează bugetul armatei şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026

• reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influenţelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare şi rezilienţă al României;

• asigurarea fondurilor în vederea desfăşurării normale a activităţii unor ordonatori principali de credite până la finele anului;

• corelarea planificării bugetare cu execuţia bugetară pe primele zece luni ale anului;

• asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creşterii numărului acestor beneficiari;

• alocarea de fonduri pentru asigurarea continuităţii în acordarea materialelor şi prestărilor de servicii cu caracter medical;

• asigurarea fondurilor pentru plata influenţelor salariale pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice şi pentru acordarea şi decontarea concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;

• alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi şi petrolieri în baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare;

• crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite;

• alocarea de fonduri, sub formă de subvenţii, decontare de facilităţi şi majorări de capital, pentru asigurarea bunei funcţionări a operatorilor economici din domeniul transporturilor.

„Beneficiarii direcţi ai implementării proiectului de act normativ sunt instituţiile publice din administraţia publică centrală şi unităţile administrativ teritoriale care vor dispune de fonduri pentru asigurarea desfăşurării activităţii, precum şi populaţia şi mediul de afaceri care vor beneficia de măsurile finanţate prin acest proiect de act normativ”, se arată în Nota de fundamentare.

Potrivit documentului, execuţia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB, în scădere cu 0,5 miliarde lei faţă de deficitul înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2024 de 109,42 miliarde lei, respectiv 6,22% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3% (an/an).

Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 1 punct procentual, evoluţie susţinută în principal de veniturile curente (+0,63 pp) - cu precădere impozit pe salarii şi venit, contribuţii de asigurări şi accize - şi de fondurile europene (+0,38 pp)”, arată Ministerul Finanţelor.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 640,42 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

„Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creştere cu 0,53 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 33,14% din PIB la 33,67% din PIB”, arată iniţiatorii proiectului rectificării bugetare.

Cu cât scad cheltuielile

OUG stipulează că veniturile bugetului general consolidat cât şi cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2.135,0 milioane lei.

Cheltuielile bugetului de stat anul 2025, se diminuează, pe sold, cu suma de 2.740,3 milioane lei. Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

• Cheltuielile de personal se diminuează cu 255,0 milioane lei;

• Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 6,0 milioane lei;

• Cheltuielile cu dobânzile se diminuează cu 1.000,0 milioane lei;

•  Cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 442,0 milioane lei;

•  Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 2.217,0 milioane lei;

•  Alte transferuri se diminuează cu 729,4 milioane lei;

•  Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021-2027 se diminuează cu 336,6 milioane lei;

•  Cheltuielile cu asistenţa socială se diminuează cu 525,1 milioane lei;

•  Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din Fondul de

•  Modernizare se diminuează cu 326,6 milioane lei;

•  Alte cheltuieli cresc cu 60,0 milioane lei;

• Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR se diminuează cu 2.017,8 milioane lei;

• Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se diminuează cu 584,0 milioane lei;

• Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 42,8 milioane lei;

• Cheltuielile de capital se majorează cu 352,0 milioane lei.

Ministerele care primesc bani

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Transporturilor sunt singurele care primesc bani în plus. Din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare în principal pentru:

Ministerul Sănătăţii: +1.511,9 milioane lei per sold. S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1.678,9 milioane lei) şi s-au identificat economii la proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 140,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12,0 milioane lei), şi cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-15,0 milioane);

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: +750,0 milioane lei. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenţii (+295,0 milioane lei), asistenţă socială (+205,0 milioane lei) precum şi pentru active financiare (+250,0 milioane lei);

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea unei sume suplimentare pentru subvenţii (+100 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuielile cu bunuri şi servicii (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-13,0 milioane lei) şi proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (- 5,0 milioane lei).

Totodată, s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, în principal:

Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale: -2.089,86 milioane lei, din care: -1.000,0 milioane lei Dobânzi, - 800,0 milioane lei Alte transferuri şi – 289,86 milioane lei Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR;

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: -1.600,6 milioane lei. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 1.000,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din Fondul de modernizare (-350,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123,0 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei) precum şi la bunuri şi servicii (-0,8 milioane lei);

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: -499,2 milioane lei. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-248,3 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (- 120,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-99,9 milioane lei), alte transferuri (-26,0 milioane lei) precum şi la bunuri şi servicii (-5,0 milioane lei);

Ministerul Public: -320,7 milioane lei, per sold. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-7,3 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-13,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300,0 milioane lei) şi active nefinanciare (-0,4 milioane lei);

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: -145,1 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea unor sume suplimentare la titlul bunuri şi servicii (+9,0 milioane lei) şi la titlul active nefinanciare (+2,5 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-14,7 milioane lei), precum şi la titlul proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-141,9 milioane lei);

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale: -129,2 milioane lei per sold. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la asistenţă socială (-755,1 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-7,1 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,8 milioane lei), cheltuieli de personal (-6,7 milioane lei) şi la proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-1,4 milioane lei); Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal, pentru: -plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi şi petrolieri în baza Legii nr.226/2021 cu suma de 451,4 milioane lei; -alte cheltuieli cu suma de 3,0 milioane lei; -transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 222,9 milioane lei;

Ministerul Finanţelor: -108,9 milioane lei, per sold. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-71,0 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-1,0 milioane lei), alte transferuri (-3,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2014-2020 (-0,7 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-45,0 milioane lei), active nefinanciare (-98,2 milioane lei), active financiare (-24,0 milioane lei) şi s-au asigurat fonduri la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021-2027 (+100,0 milioane lei) şi alte cheltuieli (+34,0 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: -66,3 milioane lei. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din Fondul de modernizare (-1,3 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-50,0 milioane lei) şi cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-15,0 milioane lei); Ø Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei, per sold. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-5,0 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-20,0 milioane lei), la proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 50,0 milioane lei) şi sau asigurat sume la titlul asistenţă socială (+20,0 milioane lei) pentru plata pensiilor militare de stat şi la titlul alte cheltuieli (+3,5 milioane lei) pentru plata integrală a sentinţelor definitive pronunţate de instanţele de judecată;

Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei per sold. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-13,0 milioane lei), cheltuieli cu bunurile şi serviciile (- 2,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-26,8 milioane lei) şi la active nefinanciare (-2,0 milioane lei);

Agenţia Naţională de Integritate: -21,0 milioane lei per sold. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-0,3 milioane lei), cheltuieli cu bunurile şi serviciile (-0,7 milioane lei) şi la proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-20,0 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei per sold. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-4,0 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-5,0 milioane lei), alte transferuri (-0,4 milioane lei), alte cheltuieli (-0,8 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-52,8 milioane lei), şi s-au asigurat sume la titlul subvenţii (+47,0 milioane lei) pentru susţinerea exportului, a mediului afacerist a tranzacţiilor internaţionale şi la titlul active nefinanciare (+0,8 milioane lei) pentru achiziţionare echipamente IT.

Deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menţine la 8,4% din PIB.

La începutul lunii octombrie 2025 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2025 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, care a avut ca principale obiective alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii

Un turist străin este căutat de mai mult de 24 de ore în Munții Bucegi. Rucsacul său a fost găsit în Valea Țigănești

Sursa: News.ro

Etichete: rectificare bugetara, ministere, ministerul finantelor,

Dată publicare: 27-11-2025 18:34

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Prioritățile Guvernului Bolojan la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani
Stiri Economice
Prioritățile Guvernului Bolojan la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani

Guvernul pregătește rectificarea bugetară care trebuie adoptată până la finalul lunii noiembrie. Aceasta este cea de a doua rectificare din acest an si are loc la nici două luni de la prima.

Ucraina suplimentează bugetul armatei şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026
Stiri externe
Ucraina suplimentează bugetul armatei şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026

Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi DPA.

Rectificare pe timp de criză bugetară, varianta Bolojan: bani în plus la pensii și salarii după majorarea TVA și a accizelor
Stiri Politice
Rectificare pe timp de criză bugetară, varianta Bolojan: bani în plus la pensii și salarii după majorarea TVA și a accizelor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Rectificarea bugetară, sub lupa Consiliului Fiscal: Guvernul Bolojan trebuie să crească colectarea taxelor și impozitelor
Stiri Economice
Rectificarea bugetară, sub lupa Consiliului Fiscal: Guvernul Bolojan trebuie să crească colectarea taxelor și impozitelor

Consiliul Fiscal consideră că proiectul de rectificare bugetară al guvernului Ilie Bolojan include o țintă de venituri plauzibilă. În plus, instituția atrage atenția că deficitul ar putea ajunge la 9% din PIB fără măsuri de corecție.

Rectificare bugetară și la părinți, la început de an școlar. Lista minimă de cheltuieli suplimentare
Stiri Educatie
Rectificare bugetară și la părinți, la început de an școlar. Lista minimă de cheltuieli suplimentare

Începerea școlii înseamnă cheltuieli mari pentru părinți. Unele obligatorii: ghiozdan, uniformă, rechizite și echipament pentru sport. Altele, în funcție de școală: un top de hârtie și materiale de curățenie.

Recomandări
Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
Stiri externe
Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin

Vladimir Putin a afirmat joi că Moscova va înceta ostilităţile în Ucraina dacă forţele de la Kiev vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare.

Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va susține tăieri de salarii și respinge ideea că discuțiile amânate din coaliție ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie.

Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat
Stiri actuale
Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Noiembrie 2025

48:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28