"Astăzi vom publica ghidul pentru programul Rabla, pentru a eficientiza cât mai rapid implementarea acestui program. Am propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut, astfel încât să nu mai fie nevoie să fie modificată platforma şi să se prelungească perioada de implementare a acestui proiect. Dar am introdus, de asemenea, un criteriu nou, legat de fabricarea în UE, în Spaţiul Economic European sau în statele care sunt parte a Tratatului mediteranean. Deci, practic, dacă o maşină este fabricată într-unul dintre statele respective, aceasta este eligibilă pentru orice român care vrea să aplice la programul Rabla", a anunţat marţi ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a precizat că ordinul de ministru va fi publicat tot marţi şi va intra într-o perioadă de consultare publică.

"Astăzi (marţi, n.r.) va fi publicat ordinul. Zece zile trebuie să stea în transparenţă. Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbatere, mai ales în condiţiile noi care sunt puse. Sunt convinsă că sunt operatori care şi-ar fi dorit să importe maşini în România din alte continente foarte îndepărtate. Vom face şi dezbateri publice, vom avea aceste 10 zile de dezbatere, de punere în transparenţă. După 10 zile, ordinul poate să fie aprobat şi apoi îşi urmează toate etapele, etapele de înscriere, etapele de depunere de dosare", a afirmat ministra.

Potrivit acesteia, programul va urma acelaşi calendar ca în anul precedent.

"O să avem calendarul care a fost şi anul trecut, exact acelaşi calendar, cu aceleaşi termene, cu aceleaşi zile care au fost stabilite în ultimul an. Exact acelaşi calendar va fi şi anul acesta. Programul Rabla va putea să înceapă ca primă etapă în luna iunie, dar are toate etapele de parcurs din ghid", a spus Buzoianu.

Ministra a anunţat totodată majorarea bugetului alocat programului.

"Anul trecut am avut 200 de milioane de lei, anul acesta avem 300 de milioane de lei, deci este o creştere de 100 de milioane de lei", a arătat Diana Buzoianu.

Ce valori vor avea ecotichetele acordate în Programul Rabla 2026

Ministra a precizat că majorarea bugetului cu 100 de milioane de lei reflectă susţinerea acordată continuării programului şi obiectivul reducerii impactului asupra mediului.

În opinia sa, noile reguli urmăresc şi stimularea producţiei din Europa.

"Una este să aduci o maşină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact asupra mediului, şi în acelaşi timp ne dorim şi o componentă de susţinere a producţiei, a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România. Ne dorim, practic, să amplificăm, să multiplicăm efectul acestui program, să avem şi un efect mult mai bun asupra mediului, dar şi un efect mult mai important, un efect multiplicator în economie", a explicat ministra.

În 2025, ecotichetele acordate prin Programul "Rabla" au avut următoarele valori: 18.500 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.