Propunerea este de 300 de milioane de lei și vor fi ajutați doar cei care își vor cumpăra mașini produse în Uniunea Europeană ori în țările care au un acord cu Europa.

Ministrul Mediului vine și cu un program național de stocare, pentru baterii.

Programul Rabla de anul acesta va finanța doar mașinile produse în Europa și în țările care au un acord cu Uniunea Europeană, adică Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția.

Programul „Rabla” ar urma să beneficieze de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei în plus fata de 2025 când banii s-au alocat în doar câteva minute.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pentru electrice, pentru benzină și estimativ valoare voucher”.

Corespondent PRO TV: „Ceva mai mulți bani sunt propuși pentru programul național de stocare cu baterii, însă doar pentru cei care au deja panouri fotovoltaice. 400 de milioane de lei cuprinde bugetul alocat soluțiilor de stocare, după ce numărul persoanelor care și-au instalat panouri fotovoltaice a depășit 250 de mii. Din păcate, rețeaua naționala nu este adaptată în anumite zone să preia energie de la un număr mare de panouri și se creează blocaje. Cu astfel de baterii, oamenii vor putea stoca energie și o vor putea consuma când au nevoie, mai cu seamă noaptea”.

Din bugetul pentru acest an al administrației fondului pentru mediu 1,5 miliarde de lei sunt pentru proiecte de apă și canalizare, 700 de milioane de lei pentru iluminat public, iar 250 de milioane de lei pentru programul național de împădurire.