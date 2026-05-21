Pentru celelalte mașini, valoarea tichetelor rămâne neschimbată, între 10 și 15 mii de lei. În plus, vom avea și un program dedicat bateriilor pentru stocarea energiei.

300 de milioane de lei pune la dispoziție Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru sesiunea din acest an a programului Rablă. Cu 100 de milioane mai mult decât anul trecut. Şi doar persoanele fizice vor putea participa iar sumele acordate rămân ca cele de anul trecut.

Diana Buzoianu - Ministrul Mediului: ”Valoarea voucherelor vor fi identice, condiţiile identice, cel mai probabil vom pune o limitare pentru motociclete şi mopede. Un buget care speram noi să fie folosit pe criteriu european, deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenţei, de principiu am primit răspuns că un program de tip Rabla să poată să fie limitat la state care au convenţii cu UE și UE, un proiect care poate să îndeplinească condiţiile”.

Pentru mașinile cu motor termic, ecotichetul rămâne neschimbat - 10.000 de lei. La fel și pentru hibrid și plug-in hibrid: 12.000, respectiv 15.000 de lei, ca și în primăvară. Marea diferență este la mașinile electrice. Dacă până acum statul oferea 37.000 de lei, sprijinul s-a redus aproape la jumătate: doar 18.500 de lei.

În primele 4 luni ale anului înmatriculările de autoturisme noi au fost în scădere cu 13 procente față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari scăderi la înmatriculări sunt la mașinile pe GPL, peste 45 de procente, dar şi cele pe benzină și motorină, aproape 40%. În schimb, cele electrice câștigă din nou teren. Inclusiv maşinile second hand, care erau la mare căutare anul trecut, în prezent sunt în scădere.

Adrian Sandu - Secretar General ACAROM: „Vedem aici creșterea prețurilor la benzină, motorină, chiar și gpl, pe de o parte. Pe de altă parte creșterea inflației și a cursului de schimb euro ron, care influențează atât prețul combustibilului la pompă, cât și prețul vehiculelor, fiindcă știm că acestea sunt exprimate în euro. Chiar și vehiculele second hand care sunt aduse de afară se vând tot în euro”.

400 de milioane de lei vor merge la programul pentru baterii de stocare pecare îl vor putea accesa cei care au deja instalate panouri fotovoltaice. Urmează ca în perioada următoare să fie stabilită şi suma pe care o va putea primi fiecare beneficiar.