Alexandru Nazare: Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane lei în plus faţă de valoarea iniţială

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
62578253

Programul Rabla va continua în 2026, cu 100 milioane de lei în plus faţă de valoarea iniţială a programului, propusă de Ministerul Mediului, a anunţat miercuri, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

autor
Mihaela Ivăncică

„Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor", a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piaţa auto şi pentru economie, în condiţiile în care susţine înlocuirea maşinilor vechi, stimulează achiziţiile şi menţine un flux de finanţare predictibil pentru un sector important.

„În acelaşi timp, bugetul include finanţări pentru proiecte preluate din PNRR şi investiţii în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate şi capacităţi de reciclare. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menţinem şi susţinem programele care funcţionează, finanţăm investiţii concrete şi direcţionăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populaţie", a adăugat Alexandru Nazare. 

Buget inițial în 2026 pentru persoane fizice

La începutul lunii mai, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei.

„Am lansat astăzi în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului AFM pe anul 2026! Ce am propus ca alocare pentru programe noi? 1,5 miliarde vor fi alocate pentru proiecte de apă şi canalizare! În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esenţiale de calitate pentru români. Ţinta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute şi tratate separat de dezvoltarea locală", a arătat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

„700 milioane de lei sunt direcţionate către programul de iluminat public. Finanţăm proiecte de modernizare a localităţilor. Beneficiile imediate sunt clare: creşterea siguranţei în comunităţi şi reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public. Administraţiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiţii. 250 milioane lei sunt alocate către programul naţional de împăduriri. În 2026 ţintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deşertificare în anumite zone", a scris Diana Buzoianu.

Trump nu se mai grăbește să oprească războiul din Iran, la o zi după ce anunța că îl va încheia rapid. ”Pare că pierdem”

Sursa: Agerpres

Etichete: rabla, alexandru nazare,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Citește și...
Stiri Economice
Alexandru Nazare: „Consolidarea fiscală nu se opreşte în 2026. România nu îşi mai permite paşi înapoi”

Ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă joi că evaluarea primului trimestru confirmă că suntem în traiectoria corectă pentru atingerea țintelor asumate pentru 2026 și 2027.
Știri Actuale
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul Capitalei. S-a ales cu permisul suspendat

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a ales cu permisul suspendat după ce sâmbătă dimineață a fost implicat într-un accident rutier, în Capitală, între Universitate și Piața Romană. 
Stiri Economice
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje”

Bugetul pe 2026 este construit pe investiții record și fonduri europene, reflectând responsabilitate și echilibru, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Recomandări
Stiri externe
Nemții speră să le găsească în viață pe cele două românce, dispărute după explozia din Gorlitz. Au trecut peste 48 de ore

S-au scurs mai bine de 48 de ore de la explozia din orașul Gorlitz, Germania, care a dărâmat o clădire în care se aflau și două românce.

Stiri Politice
Sondaj: Câți români sunt mulțumiți de prestația lui Nicușor Dan ca „mediator”. Când urmează „runda a doua” de consultări

După ce prima rundă de consultări oficiale cu partidele parlamentare nu a dus la o formulă de guvernare, președintele Nicușor Dan i-a chemat joi la discuții și pe ceilalți parlamentari. 

Stiri externe
Londra acuză Rusia de o interceptare periculoasă în Marea Neagră: avioanele rusești s-au apropiat la doar 6 metri

Un avion de recunoaştere al Forţelor Aeriene Regale Britanice (Royal Air Force - RAF) a fost "interceptat în mod periculos" de avioane de vânătoare ruseşti deasupra Mării Negre, într-un incident care a avut loc luna trecută, scrie AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Mai 2026

49:54

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Mai 2026

01:43:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Endometrioza: boala cronică care afectează 1 din 10 femei

14:42

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ofertă din Italia pentru Vasile Mogoș!

Sport

Victor Pițurcă a oferit ultimele informații despre starea de sănătate a lui Adrian Bumbescu