Probleme „tehnice” cu rovinieta. Din nou, platforma TollRo nu funcționează. CNAIR anunță că șoferii nu vor fi sancționați

Conform sursei citate, este vorba despre un incident tehnic temporar, iar echipele tehnice lucrează la remedierea incidentelor constatate.

În aceste condiții, până la remedierea incidentelor tehnice, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll pe perioada disfuncționalităților apărute.

„Art. 9 alin. (4) din Norme: În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului. CNAIR asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia.”, arată Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Nu este prima dată când apar ”incidente tehnice” pe această platformă. Aplicația a avut erori încă din primele ore de la lansarea oficială, iar CNAIR a afirmat că este vorba de un incident tehnic și că nu se vor aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei.

Ulterior, a fost avansat termenul de 72 de ore de către conducerea Ministerului Transporturilor pentru remedierea în totalitate a problemelor. Într-un final, aplicația a fost remediată abia după 5 zile.