Disney lucrează la un nou film din seria „Singur acasă”, iar Macaulay Culkin, actorul care l-a interpretat pe Kevin McCallister în primele două filme, este implicat în proiect. De această dată, Kevin ar putea fi chiar părintele care cade în capcanele propriului copil.

Proiectul se află într-o fază incipientă de dezvoltare, iar ideea îi aparține chiar lui Culkin, acum în vârstă de 46 de ani, relatează The Guardian. Actorul le-a prezentat propunerea sa directorilor Disney, iar studioul a decis să meargă mai departe cu dezvoltarea filmului.

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