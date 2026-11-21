Mii de oameni au rămas fără curent electric, mulți nu mai au acoperișuri ori mașini, iar zeci de copaci sunt buni de pus pe foc.

Ciocnirea unui val de aer cald cu unul rece a făcut ca, pe alocuri, rafalele să aibă puterea unui uragan.

La peste 1200 de metri altitudine, unde a fost cod roşu nimic nu a stat în calea vântului care a avut la rafală peste 140 de km pe oră.

A fost rău însă în tot judeţul Vrancea unde aproape 4000 de locuințe au rămas fără energie electrică după ce vijelia a rupt cablurile. Toate şcolile au fost închise.

Pe litoral marea a dat în clocot. Autoritățile au închis toate porturile, iar navele şi-au dublat legăturile la cheu.

Corespondent ȘtirileProTV: "Ne aflăm în stațiunea Mamaia pe malul lacului Siutghiol. Aici vântul are o forță de peste 70 de kilometri la oră, valurile sunt efectiv spulberate, iar să te menții pe picioare este o adevărată aventură."

În judeţul Sibiu, un brad de mari dimensiuni s-a prăbuşit peste acoperișul unei case.

Aproape 90 de arbori au fost frânţi, iar pompierii au intervenit în 81 de localităţi din 24 de judeţe.

În Brașov, un copac a ajuns pe trotuar, când mulţi oameni mergeau la serviciu.

În judeţul Harghita două drumuri naţionale au fost blocate.

Aproape de vârful Omu, vântul a răsturnat refugiul - un container de aproape 2 tone, în ciuda faptului că era ancorat cu cabluri.

Cu forţa apropiată de cea a unui uragan - adică de peste 120 km pe oră - vântul puternic a fost alimentat de presiunea produsă de contrastul dintre temperaturile neobişnuit de ridicate de vinerea trecută şi o masă de aer rece.

Alex Trandafir, climatolog: "Am avut un ciclon, azi-noapte, o să mai avem unul săptămâna viitoare, chiar mai puternic posibil decât cel pe care l-am avut și deși sunt cicloane extratropicale, adică nu discutăm despre un uragan, vitezele vântului pot să fie comparabile cu cele ale unui uragan."