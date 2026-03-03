Prețul carburanților în România ar putea atinge 10 lei/litru dacă barilul de petrol trece de 120-130 de dolari și dacă prețul tonei de motorină continuă să crească, a avertizat marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Declarația marchează o schimbare de ton față de luni, când califica astfel de scenarii drept „minciuni sfruntate".

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari, atunci da, există acest risc", a spus Ivan, subliniind că evoluția depinde de situația din Orientul Mijlociu, „lucru pe care, din păcate, nu putem să-l controlăm".

De la „minciuni sfruntate" la „facem tot ce ține de noi"

Luni, la sediul PSD, Bogdan Ivan afirmase că „nu există niciun argument rațional, comercial sau economic" pentru un preț de 10 lei/litru și că speculațiile sunt „minciuni sfruntate”. El invoca atunci stocurile de urgență pentru 90 de zile și faptul că țițeiul reprezintă doar 25% din prețul final, deci o creștere de 10% la cotații nu justifică majorări extreme.

Marți însă, Ivan a recunoscut riscul: „Repet, vom putea să ajungem, dacă va depăși barilul 110-120 de dolari, și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo. Facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc”.

Mecanisme de control

Ministrul a anunțat că a cerut ANPC, ANAF și Consiliului Concurenței să monitorizeze piața și să blocheze speculațiile. „O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față", a precizat el, avertizând că „tot ceea ce încearcă unii să se folosească în acest context internațional doar pentru a crește artificial prețurile îi blocăm cu toate instrumentele statului român".