Tot luni, din Abu Dhabi, cei de la Etihad au avut câteva zboruri spre Europa.

De trei zile, în oraşele din Golf, văzute ca nişte oaze de siguranţă, s-au oprit toate zborurile. Mulţi se simt acum captivi.

Printre ei şi Gabriela. Povestește ca sâmbătă a fost cel mai greu.

Gabriela, rezident Abu Dhabi: „Ne am speriat puţin şi instinctul nostru a fost să ne luăm câteva lucruri şi să coborâm în subteran. nu ne-am agitat , am fost calmi, nu am vrut să speriem copilul, eram tensionaţi puţin, am primit alerte în care ne spuneau să ne adăpostim şi să stăm departe de geamuri”.

Deşi luni nu au mai fost emise alerte, oamenii sunt îndemnaţi să respecte recomandările de siguranţă.

Alex Donovici, jurnalist PROTV: „Pe la 8 şi jumătate s-au auzit două explozii, şi imediat după aceea toate cursele au fost anulate, ca atare spaţiul aerian rămâne închis. Tot ceea ce putem noi face e să fim în siguranță cât mai mult, avem şi copilul cu noi, aşa că rămânem în preajma hotelului, în spatele meu e hotelul, hotelul are o parcare subterană în care ne putem adăposti dacă e cazul, dacă sunt explozii. Încercăm să stăm cât mai mult în siguranţă, nu ne aventurăm”.

Neculai Stanciu, realizator „Vorbește Lumea”: „Se mai aud avioane de război, avioane militare, se mai întâmplă chestii, bubuituri, nu avem de ales. Singurul lucru care pot să spun că îmi creează teamă e că nu pot să plec de aici, toate zborurile au fost anulate, îmi creează un disconfort, o teamă, o nesiguranţă”.

Tudor Dragonici, rezident Dubai: „S-a recomandat să lucrăm de acasă, remote, şi elevii şi studenţii ştiu că învaţă de acasă câteva zile, aeroportul e în continuare închis''.

Andrei Racoviţă este de 13 ani în Emiratele Arabe şi lucrează chiar în Dubai Marina, una dintre cele mai populare zone.

Andrei Racoviţă, rezident în Dubai: „Oamenii circulă pe stradă, mă rog, într-un număr mai mic, suntem şi în Ramadam, şcolile sunt închise momentan. Sunt şi pe promenada din Dubai Marina, terasele sunt deschise normal, sunt turişti şi rezidenți''.

Andrei ne-a transmis şi imagini din zonele de interes.

„Magazinele alimentare funcţionează normal, există stocuri, nu există oameni care să îşi facă stocuri de mâncare. Şeicul spunea că există stocuri foarte mari de alimente în cazuri de urgenţă. Asta e atmosfera de la benzinărie, nu sunt cozi interminabile cum se vehiculează”, arată el.

Ce opțiuni au românii din zona de conflict

Cum situaţia zborurilor este încă neclară, autorităţile prelungesc gratuit şederea turiştilor atât cât va fi nevoie.

Corespondent PROTV: „Pe hartă se vede clar blocajul aerian din Orientul Mijlociu. Conform platformelor de monitorizare a zborurilor, în mai multe state este închis complet spaţiul aerian. Ne referim la Iran, Irak, Qatar, Bahrain, Kuweit, Israel.”

În urmă cu câteva ore a venit informaţia conform căreia aeroporturile din Dubai îşi vor relua treptat zborurile. Pasagerii sunt rugaţi să meargă la aeroport doar dacă sunt contactaţi de compania aeriană. De altfel, au fost câteva zboruri punctuale şi de pe aeroportul din Abu Dhabi.

Pe radar se vede cum avioanele ocolesc complet aceste coridoare şi îşi schimbă ruta.

Câteva mii de zboruri sunt însă anulate.

Pentru romanii rămaşi în aceste zone nu există zboruri comerciale. Numai în Emiratele Arabe sunt 14.000 de rezidenţi şi turişti, iar Ministerul de Externe le recomandă să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, să ţină legătura cu companiile aeriene şi cu misiunile diplomatice.

Unii iau în calcul alte variante de ieşire. Pe cale terestră, de pildă. Din Emirate spre Oman de pe aeroportul Muscat, de unde pot lua o cursă după un drum cu maşina de 3 ore. Există şi varianta spre Arabia Saudită, cu zborurile private care pleacă din Riad şi care costă 350.000 de dolari. Toate pot implica însă riscuri serioase.

Să facem o scurtă recapitulare.

Verificaţi alertele emise de MAE, contactaţi ambasada sau consulatul. Ţineţi legătura cu compania aeriană la care aveaţi bilete şi evitaţi deplasările terestre în orb.