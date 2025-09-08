Prețul aurului atinge un nou record. Gramul depășește 500 de lei pentru prima dată în istorie

Stiri Economice
08-09-2025 | 16:24
lingouri de aur
Getty

Gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, depășind astfel valoarea de 496,3229 lei comunicată vineri de BNR, și stabilind astfel un nou record.

autor
Aura Trif

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0716 lei, în scădere cu 0,71 bani (-0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0787 lei.

Leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3253 lei, în scădere cu 2,10 bani (-0,48%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3463 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4314 lei, în creştere cu 2,08 bani (+0,38%), faţă de 5,4106 lei, cotaţia anterioară.

Un bărbat beat a încurcat pompierii care încercau să stingă focul de la locuința vecinilor, în Galați

Sursa: Agerpres

Etichete: BNR, leu, prețul aurului,

Dată publicare: 08-09-2025 16:05

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR
Stiri Economice
Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Potrivit Institutului Național de Statistică, România a avut o creștere timidă a economiei în prima jumătate a anului, de doar 0,3%.

Oficial BNR: După ce vom depăși problemele de acum, România și-ar putea dubla PIB-ul, în următorii zece ani
Stiri Economice
Oficial BNR: După ce vom depăși problemele de acum, România și-ar putea dubla PIB-ul, în următorii zece ani

Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că au recâștigat încrederea investitorilor, explică economistul Cristian Popa, membru în Consiliul BNR, într-un interviu acordat News.ro.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii, deținuții politic, invalizii și personalul monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului
Stiri Politice
Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a discutat luni cu o delegație de investitori internaționali, condusă de J.P. Morgan, despre situația fiscal-bugetară a României și măsurile guvernamentale de corectare a dezechilibrelor economice.  

Top citite
1 motiune de cenzura, vot parlament
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
3 ilie bolojan
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Septembrie 2025

48:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28