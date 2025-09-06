Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Românii au cheltuit la cumpărături mai mult cu 4,5% față de aceeași lună a anului trecut. Creșterea a fost susținută în special de vânzările de carburanți de dinaintea scumpirilor de la 1 august.

Ritmul de creștere a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, adică vânzările din magazine, cu excepția autovehiculelor, a fost tot mai modest încă de la finalul anului trecut.

Abia acum, în iulie, vedem o creștere mai vizibilă a consumului, potrivit Institutului Național de Statistică, de 4,5% față de luna iulie a anului trecut.

Această creștere a fost susținută în special de vânzările de carburanți. Românii au cheltuit mai mult pe benzină și motorină, cu aproape 12 procente. O posibilă explicație este că unii s-au grăbit să alimenteze mai ieftin și au făcut plinul de carburanți înainte ca prețurile să crească de la 1 august, odată cu majorarea TVA și a accizelor.

Vănzările de alimente, în scădere

Și vânzările de produse nealimentare au crescut, cu 5,8%. În schimb, consumul de alimente, băuturi și tutun a înregistrat o creștere de doar 0,5%, după ce au fost și scăderi în lunile anterioare.

Dacă ne uităm la evoluția din primele șapte luni, vedem că vânzările de alimente au scăzut ușor, cu 0,1%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Însă volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 3,5%.

Ar putea fi însă doar o pauză de respirație, nu o tendință.

În contextul în care prețurile au început din nou să urce, iar vârful scumpirilor va fi în toamnă, potrivit estimărilor BNR, nu este exclus ca în perioada următoare comerțul să înregistreze scăderi.

