Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Stiri Economice
06-09-2025 | 07:45
oameni, supermarket
Shutterstock

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

autor
Ștefana Todică

Românii au cheltuit la cumpărături mai mult cu 4,5% față de aceeași lună a anului trecut. Creșterea a fost susținută în special de vânzările de carburanți de dinaintea scumpirilor de la 1 august.

Ritmul de creștere a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, adică vânzările din magazine, cu excepția autovehiculelor, a fost tot mai modest încă de la finalul anului trecut.

Abia acum, în iulie, vedem o creștere mai vizibilă a consumului, potrivit Institutului Național de Statistică, de 4,5% față de luna iulie a anului trecut.

Această creștere a fost susținută în special de vânzările de carburanți. Românii au cheltuit mai mult pe benzină și motorină, cu aproape 12 procente. O posibilă explicație este că unii s-au grăbit să alimenteze mai ieftin și au făcut plinul de carburanți înainte ca prețurile să crească de la 1 august, odată cu majorarea TVA și a accizelor.

Citește și
oameni pe strada
Capitala rămâne polul forței de muncă și al salariilor mari. Unul din cinci români lucrează în București - INS

Vănzările de alimente, în scădere

Și vânzările de produse nealimentare au crescut, cu 5,8%. În schimb, consumul de alimente, băuturi și tutun a înregistrat o creștere de doar 0,5%, după ce au fost și scăderi în lunile anterioare.

Dacă ne uităm la evoluția din primele șapte luni, vedem că vânzările de alimente au scăzut ușor, cu 0,1%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Însă volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 3,5%.
Ar putea fi însă doar o pauză de respirație, nu o tendință.

În contextul în care prețurile au început din nou să urce, iar vârful scumpirilor va fi în toamnă, potrivit estimărilor BNR, nu este exclus ca în perioada următoare comerțul să înregistreze scăderi.

Sursa: Pro TV

Etichete: scumpiri, motorină, benzina, alimente, consum,

Dată publicare: 06-09-2025 07:45

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Capitala rămâne polul forței de muncă și al salariilor mari. Unul din cinci români lucrează în București - INS
Stiri Economice
Capitala rămâne polul forței de muncă și al salariilor mari. Unul din cinci români lucrează în București - INS

Numărul salariaţilor din Capitală a ajuns, la finele lunii aprilie 2025, la 1.111.516 persoane, în creştere cu 12.514 față de 2024, conform datelor oficiale. În toal, România are 5,7 milioane de angajați.

INS confirmă creșterea economică fragilă din trimestrul I. PIB-ul României ajunge la 375,77 miliarde lei
Stiri Economice
INS confirmă creșterea economică fragilă din trimestrul I. PIB-ul României ajunge la 375,77 miliarde lei

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2025, serie brută, a fost de 375,773 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de trimestrul I 2024, arată datele provizorii (2) publicate de INS. 

Recomandări
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile
Stiri Educatie
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile

„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.  

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere
Stiri Economice
Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere

În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 5 Septembrie 2025

43:37

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28