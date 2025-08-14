Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Potrivit Institutului Național de Statistică, România a avut o creștere timidă a economiei în prima jumătate a anului, de doar 0,3%.

Totuși, există riscul ca la finalul anului țara să intre în recesiune. Adică să se înregistreze două trimestre consecutive cu scădere economică, spun atât analiștii economici, cât și oficialii.

Principalul risc vine din dependența industriei românești de cea europeană, aflată în dificultate, iar consumul intern scade din cauza prețurilor ridicate.

Putem evita recesiunea, susține guvernatorul Băncii Naționale, printr-o absorbție mai bună a fondurilor europene și continuarea măsurilor fiscale care aduc credibilitate țării.

În acest caz, economia ar putea merge în următorul an cu o creștere, undeva între 0 și 1 la sută.

