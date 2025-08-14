Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Stiri Economice
14-08-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Potrivit Institutului Național de Statistică, România a avut o creștere timidă a economiei în prima jumătate a anului, de doar 0,3%.

autor
Stirileprotv

Totuși, există riscul ca la finalul anului țara să intre în recesiune. Adică să se înregistreze două trimestre consecutive cu scădere economică, spun atât analiștii economici, cât și oficialii.

Principalul risc vine din dependența industriei românești de cea europeană, aflată în dificultate, iar consumul intern scade din cauza prețurilor ridicate.

Putem evita recesiunea, susține guvernatorul Băncii Naționale, printr-o absorbție mai bună a fondurilor europene și continuarea măsurilor fiscale care aduc credibilitate țării.

În acest caz, economia ar putea merge în următorul an cu o creștere, undeva între 0 și 1 la sută.

Citește și
Mugur Isărescu
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: Pro TV

Etichete: pib, economie, criza economica, recesiune,

Dată publicare: 14-08-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

România riscă să intre în recesiune tehnică din cauza taxelor vamale americane de 15%. Avertismentul economiștilor
Stiri Economice
România riscă să intre în recesiune tehnică din cauza taxelor vamale americane de 15%. Avertismentul economiștilor

Cu o economie șubredă, România riscă să intre în recesiune tehnică. Sunt semnalele de alarmă ale economiștilor care susțin că noile taxe vamale de 15% anunțate de administrația Trump vor afecta indirect și țara noastră.

CFA România: Indicatorul de încredere macroeconomică arată un risc foarte crescut de recesiune
Stiri Economice
CFA România: Indicatorul de încredere macroeconomică arată un risc foarte crescut de recesiune

Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut puternic în luna iunie a acestui an, în aşteptarea majorării taxării şi/sau reducerii ratingului României, iar nivelul actual indică un risc foarte crescut de recesiune.

 

Ilie Bolojan, la prezentarea măsurilor fiscale: „Riscăm să intrăm într-o recesiune brutală”. Lista majorărilor
Stiri Politice
Ilie Bolojan, la prezentarea măsurilor fiscale: „Riscăm să intrăm într-o recesiune brutală”. Lista majorărilor

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că printre măsurile pentru scăderea deficitului se află reaşezarea TVA la două cote, de 11% şi de 21%, şi creşterea accizelor pentru băuturi alcoolice şi combustibili.

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21
Stiri Sport
LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League, după ce, în tur, „roș-albaștrii” s-au impus dramatic cu 3-2. Meciul de la Priștina va fi transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:00.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12