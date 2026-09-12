Potrivit Associated Press, o înregistrare video realizată de un martor ocular arată cum soldații au tras peste 14 focuri în direcția grupului de bărbați.

Mahmoud Shahin, un locuitor al satului Faqqua, a declarat că s-au grăbit să ajungă în zonă după ce au primit informații conform cărora coloniștii israelieni sosiseră în sat cu o turmă de oi.

„Soldații au ajuns la fața locului, au început să tragă în aer și apoi spre noi. Oamenii i-au mutat pe răniți și s-au îndepărtat”, a spus Shahin.

El a adăugat că bărbatul rănit era operat la un spital din Jenin.

În înregistrare se aud focuri de armă în timp ce un grup de bărbați îl apucă pe bărbatul rănit și îl transportă departe de trupe. Apoi l-au așezat la pământ și i-au legat un garou în jurul piciorului, într-o aparentă încercare de a opri sângerarea.

Armata israeliană a transmis că videoclipul obținut de AP de la un martor ocular este autentic. Aceasta a confirmat că forțele sale au tras asupra palestinienilor, rănind un bărbat, și a afirmat că șefii militari vor analiza incidentul.

Sub guvernul ultranaționalist al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, violența coloniștilor din Cisiordania - teritoriu pe care Israelul l-a ocupat în războiul din Orientul Mijlociu din 1967 - a crescut semnificativ, mai precizează Associated Press.

Guvernul lui Netanyahu consideră Cisiordania ca fiind patria biblică și istorică a poporului evreu, în timp ce palestinienii o revendică ca parte a unui viitor stat.