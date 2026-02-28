Radu Miruţă a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, dacă se taie norma de hrană pentru militari.

”Nu se taie norma de hrană. Nu s-a tăiat norma de hrană. S-a pus această problemă foarte vehement, să se taie norma de hrană, şi uitaţi că e un avantaj că e un ministru civil, politic, care a pus piciorul în prag şi care a avut argumente”, a afirmat Radu Miruţă.

El a precizat că această idee nu a venit de la premierul Ilie Bolojan.

”Nu o să vă spun dintr-o discuţie cu şapte, opt oameni cine a venit să facă asta, că nu e genul meu să scot din conversaţii private. Dar pot să vă spun că nu a venit domnul Bolojan. Mi-ar fi foarte uşor să spun asta. Nu a venit domnul Bolojan cu ideea asta. A luat act de ea, că i s-a arătat şi începuseră să pornim scenarii despre cum să se implementeze asta. Am luat date din minister, în mintea mea au avut sens complet, m-am dus la domnul Bolojan cu aceste date şi domnul Bolojan a înţeles aceste date şi a acceptat aceste argumente”, a explicat ministrul Apărării.

El a precizat că Ilie Bolojan acceptă şi părerile altora dacă acestea sunt argumentate.

”Acuzaţiile unora că domnul Bolojan nu vrea să accepte păreri, din experienţa mea de vicepremier de câteva luni şi de ministru al Economiei înainte, nu este una adevărată. Poate că n-au alţii suficient de multe argumente şi spun ”Vreau că vreau eu şi atât, că îmi cere nu ştiu cine”. Ai puterea să argumentezi asta. Ai argumente puternice, domnul Bolojan, dacă avea o altă idee, nu spune nu, îţi ascultă argumentele“, a precizat ministrul Apărării.

Cât e norma de hrană pentru militari

El a amintit că norma de hrană este de 34 de lei pe zi şi poate ajunge până la 40 de lei pentru un scafandru, de exemplu. Celor care aleg să mănânce la popotă li se scade din bani, în funcție de numărul de mese. Dacă li s-ar tăia această compensație, ar pierde aproape 900 de lei lunar.

Radu Miruţă a afirmat că şi banii de cazare primiţi de subofiţeri care vin în Bucureşti sunt puţini, aproximativ 500 de lei.

”Probabil că şi salariile ar trebui dublate, probabil că si pensiile ar trebui de vreo trei ori mai mari, probabil că şi suma de bani pe care o primesc, sunt subofiţeri care primesc în Bucureşti în jur de 500 de lei pentru cazare. N-ai unde să stai de banii ăştia, dar realitatea e că factorul politic şi-a bătut joc de bani publici în ultimii ani şi România a ajuns atât să poată. De asta este un guvern care încearcă să reducă din cheltuieli, pentru ca România să-şi atingă din nou potenţialul, să poată cât trebuie să poată. Pentru că poate”, a subliniat Radu Miruţă.

El a adăugat că România nu este o ţară săracă, doar că în ultimii ani guvernanţii şi-au bătut joc de modul în care s-au cheltuit banii.

În prezent, norma de hrană se acordă sub diverse forme. Pentru angajații din sistemul de ordine publică, adică Poliție și Jandarmerie, valoarea este de 34 de lei pe zi, sumă plafonată din 2017.

Pentru restul bugetarilor, indemnizația de hrană este de 347 lei brut lunar pentru cei cu venituri mai mici de 6.000 de lei net. Aici se încadrează, de pildă, funcționarii publici, personalul din sistemul sanitar sau angajații din educație.

Ministerul Finanțelor a propus în ședința de la Palatul Victoria tăierea acestor sume pentru a aduce peste două miliarde de lei la buget. UDMR a susținut propunerea, PSD a cerut o analiză, iar USR s-a opus. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost cel care a declarat inițial că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi tăiată de Guvernul Bolojan, pe 17 februarie.