Peste un milion de români au primit prima plată prin cardurile pentru alimente. Când intră a doua tranșă de 125 de lei

Stiri Economice
04-11-2025 | 16:48
oameni pe strada
Shutterstock

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că prima plată prin cardurile pentru alimente a ajuns la peste un milion de persoane, iar alte 200.000 de carduri sunt în prezent în curs de livrare prin Poșta Română.

autor
Aura Trif

"Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Pese un milion de carduri au fost încărcate şi aceste plăţi au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, aşa cum am anunţat. Folosesc această ocazie pentru a face nişe precizări care sunt importante. După un an electoral 2024 în care s-au folosit destul de multe plăţi către populaţia vulnerabilă şi în care cardurile acestea au ajuns la aproximativ 2,3 milioane de oameni, repet, un an electoral, luaţi în calcul ce vă spun pentru că este important, la sfârşitul anului 2024 Guvernul de atunci, realizând că nu mai sunt bani, nici bani europeni pentru a putea acoperi aceste lucruri, au redus eligibilitatea numai la anumite categorii, cum ar fi cei care au indemnizaţii sociale, 1.281 de lei şi persoanele cu venituri de sub 2.000 de lei, ceea ce face ca populaţia eligibilă pentru a primi plăţile acestea pentru anul 2025 să se reducă de la 2,3 milioane de oameni la 1,2 milioane de oameni. Eu ce am făcut a fost să mă asigur că reuşesc să pun cap la cap resursele ca să plătesc pe baza legislaţiei pe care am găsit-o aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile", a spus Dragoş Pîslaru, la un eveniment pe teme de fiscalitate.

200.000 de carduri urmează să fie livrate

Întrebat despre cele 200.000 de persoane care nu au primit cardurile de alimente, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a menţionat că acestea le vor primi curând, cardurile fiind în curs de livrare de către Poşta Română.

De asemenea, ministrul a afirmat că începând din 2026 doreşte să schimbe aceasta metodă de sprijin social, de la un sistem de transferuri financiare cu sume care nu sunt semnificative, la acela de echipe comunitare de servicii integrate. Aceste echipe ar urma să meargă acasă la persoanele vulnerabile şi să le ajute cu tot ce are statul ca servicii şi programe, inclusiv alimente şi servicii medicale.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a participat marţi la conferinţa "Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei", organizată de CursDeGuvernare.

Citește și
apa craiova
Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă
Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș

Sursa: Agerpres

Etichete: bani, ajutor, alimente, card,

Dată publicare: 04-11-2025 16:48

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Băncile se bat în oferte de Black Friday. Dobânzi reduse, carduri fără comisioane și premii
Stiri Economice
Băncile se bat în oferte de Black Friday. Dobânzi reduse, carduri fără comisioane și premii

Băncile intră și ele în febra reducerilor de Black Friday, lansând oferte care combină dobânzi speciale, bonusuri în bani și tombole cu premii consistente.

Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă
Stiri actuale
Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă

O persoană este cercetată după ce a făcut un foraj ilegal în Craiova din care distribuia apă către două blocuri şi mai multe case şi încasa bani pentru serviciul prestat, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Trump știe cum va convinge Kremlinul să pună capăt războiului: „Putin vrea să facă bani pentru Rusia”
Stiri externe
Trump știe cum va convinge Kremlinul să pună capăt războiului: „Putin vrea să facă bani pentru Rusia”

Donald Trump pare să fi abandonat planurile de pace și insistă din nou că războiul din Ucraina trebuie lăsat să continue până una din părți va ceda.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe
Stiri Justitie
Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Parchetul General desfășoară marți acțiuni în cadrul operațiunii "Jupiter 4", aplicând 16 mandate de percheziție și 13 de aducere în Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind tăieri ilegale și furt de arbori.

Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan
Stiri Politice
Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Noiembrie 2025

46:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28