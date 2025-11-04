Băncile se bat în oferte de Black Friday. Dobânzi reduse, carduri fără comisioane și premii

04-11-2025 | 14:05
cumparaturi online
Shutterstock

Băncile intră și ele în febra reducerilor de Black Friday, lansând oferte care combină dobânzi speciale, bonusuri în bani și tombole cu premii consistente.

Adrian Popovici

Mai multe bănci au lansat oferte speciale de Black Friday pentru credite, carduri și conturi curente, valabile pentru o perioadă limitată.

ING Bank oferă în această perioadă reduceri de 0,7 puncte procentuale la creditele de nevoi personale, atât pentru varianta cu dobândă fixă, cât și pentru cea cu dobândă variabilă. Creditul ING Personal cu dobândă fixă are în prezent o dobândă cuprinsă între 5,29% și 15,49%. Clienții pot împrumuta până la 200.000 de lei, iar procesul de solicitare este 100% online, prin aplicația Home’Bank.

Pentru varianta cu dobândă variabilă, marja fixă este de 2% peste IRCC, pe toată durata contractului. Banca nu percepe comision de rambursare anticipată, iar oferta este valabilă doar în unitățile ING. În plus, clienții pot rambursa sau închide creditul direct din Home’Bank, la fel de ușor cum îl accesează.

Tot în perioada Black Friday, ING promovează și Credit Card-ul, care permite efectuarea de cumpărături în până la 31 de rate fără dobândă pentru tranzacțiile de peste 1.000 de lei. Cardul se emite pe loc, fără costuri de deschidere, iar lista partenerilor participanți la campanie este disponibilă online.

UniCredit Bank le oferă clienților bonusuri în numerar pentru deschiderea de conturi online, în perioada 3–7 noiembrie 2025, în cadrul propriei campanii de Black Friday. Clienții care aleg oferta tranzacțională Premium primesc un bonus de bun venit de 300 de lei la activarea Mobile Banking.

În plus, pot obține un bonus suplimentar de încă 300 de lei dacă, până la finalul anului, constituie un cont de economii cu sold minim de 1.000 de lei, un depozit de cel puțin 15.000 de lei sau efectuează tranzacții lunare cu cardul de debit în valoare de minimum 5.000 de lei în lunile noiembrie sau decembrie.

Pentru ofertele tranzacționale Optim, Star și Star+, UniCredit acordă un bonus inițial de 150 de lei, urmat de un bonus suplimentar de încă 150 de lei în aceleași condiții — cont de economii de minimum 500 de lei, depozit de cel puțin 10.000 de lei sau tranzacții lunare de minimum 1.500 de lei.

Ce oferte de Black Friday au băncile

Salt Bank a dat startul campaniei sale de Black Friday pe 3 noiembrie. Până pe 30 noiembrie 2025, clienții pot accesa opt oferte care se activează treptat, pe parcursul lunii, și pot participa automat la o tombolă cu 11 premii: o Dacia Duster Extreme Hybrid și zece iPhone 17.

Participarea la tombolă se face prin accesarea ofertelor, iar șapte dintre ele asigură înscrierea automată. Oferta de „tranzacționare” aduce șanse suplimentare: la fiecare trei plăți cu cardul Salt, de minimum 100 de lei fiecare, clienții primesc o nouă înscriere în concurs. Totodată, noii clienți care deschid un cont în perioada campaniei primesc un bonus de 100 de lei.

Raiffeisen Bank transformă luna noiembrie în „Yellow Friday”, prin campania „Galben e noul negru”, care aduce reduceri și bonusuri pentru nouă produse și servicii financiare, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii.

Pentru clienții persoane fizice, banca oferă un credit de nevoi personale cu dobândă de la 6,25%, iar pentru creditele imobiliare, o dobândă fixă de 4,9% în primii trei ani. Cei care își deschid un card de credit primesc 300 de lei bonus sau puncte pentru primii 1.000 de lei cheltuiți, iar depozitele în lei pe patru luni beneficiază de dobândă anuală de 5,5%. În plus, deschiderea unui cont curent până la finalul lunii aduce cashback garantat de până la 300 de lei.

Pentru IMM-uri, Raiffeisen oferă reduceri de 50% la costurile de utilizare pentru soluțiile ePos, RaiPos și eComm. Deținătorii cardului Visa Platinum Business sunt scutiți de taxe în primul an și au acces gratuit la Business Lounge-urile aeroporturilor din România, dar și la retrageri gratuite de numerar oriunde în lume.

Unul dintre munictorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

