Un bărbat din Craiova a săpat până a dat de apă și apoi a început să o vândă către blocurile și casele din zonă

03-11-2025 | 14:44
apa craiova
Foto: Facebook / Apele Române Jiu

O persoană este cercetată după ce a făcut un foraj ilegal în Craiova din care distribuia apă către două blocuri şi mai multe case şi încasa bani pentru serviciul prestat, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Lorena Mihăilă

De asemenea, persoana respectivă realizase şi un sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără respectarea normelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au anunţat, luni, că au făcut un control în Craiova, în urma căruia au descoperit o situaţie gravă de exploatare ilegală a resurselor de apă subterană.

„O persoană fizică a executat, fără avize şi autorizaţii legale, un foraj de mare adâncime, din care distribuia apă către două blocuri de locuinţe şi mai multe case, încasând sume de bani pentru serviciul prestat, la un preţ stabilit de aceasta. Totodată, persoana respectivă a realizat un sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără a respecta normele privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei”, au transmis reprezentanţii ABA Jiu.

În urma controlului, inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au oprit activitatea ilegală, au dispus sigilarea puţului forat şi au sesizat poliţiştii şi procurorii, în acest caz fiind deschis un dosar penal.

