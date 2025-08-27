Patronii bogați cu firme sărace, vizați și de Fisc. Statul vrea să recupereze 100 de mld. de lei de la companiile falimentare

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca paravan.  

Laura Culiță

Patronii bogați cu firme sărace vor fi atent analizați de Fisc, spune ministrul Finanțelor. Statul vrea să recupereze măcar o parte dintre cele 100 de miliarde de lei datorate de firme private și de stat.

Ministerul Justiției a anunțat recent un pachet legislativ menit, în mod similar cu cel al Finanțelor, să reducă posibilitatea patronilor de a abuza bugetele, private și de stat, prin folosirea cu rea intenție a legislației actuale privind insolvența și falimentul, după cum Știrile ProTV.ro a anunțat aici.

Potrivit unui proiect de lege scris la Ministerul Finanțelor, inspectorii ANAF vor avea în atribuții să cerceteze atent persoanele din spatele firmelor în insolvență, cele care nu-și mai pot achita datoriile.

Vor fi verificate afacerile, fie că apar drept beneficiari reali sau nu în acte, iar pentru asta vor folosi inclusiv date de pe rețelele sociale.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Fenomenul de patron bogat, cu firmă săracă se leagă foarte mult și de aceste companii subcapitalizate sau inactive sau companii în insolvență. E o chestiune pe care am asumat-o de la început în programul de guvernare ca în Departamentul de Mari Averi să se verifice încrucișat beneficiarul real pe anumite companii care au intrat în insolvență pe persoană fizică, pentru că există o probabilitate foarte mare ca, în urma unor insolvențe, anumiți beneficiari reali persoane fizice să fie de fapt foarte bogați pe persoană fizică și foarte săraci în ceea ce privește companiile pe care le au."

Statul are de recuperat 100 de miliarde de lei

Statul are de recuperat o sumă uriașă - 100 de miliarde de lei - de la firme private și de stat, care nu-și mai pot plăti datoriile. Suma este echivalentă cu tot deficitul bugetar pe primele zece luni ale anului trecut.

Radu Pavel, avocat coordonator al Societății de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații: „ANAF va putea verifica firmele din spatele firmelor sărace și dacă se dovedește că beneficiarul real este solvabil, să analizeze modalitatea de dobândire a averii respective și să încerce să atragă răspunderea administratorului în solidar pentru datoriile companiei. Efectul așteptat este responsabilizarea beneficiarilor reali și descurajarea folosirii firmelor paravan pentru a ascunde resursele reale ale patronilor.”

Insolvența nu mai trebuie să fie un paravan

Autoritățile vor ca procedura insolvenței, una normală în economie, care poate duce la redresarea afacerii, să nu mai fie folosită drept paravan pentru păgubirea altor firme și a statului.

Despre felul în care insolvența este, în mod eronat, folosită doar ca etapă birocratică spre faliment Știrile ProTV.ro a scris aici.

Persoanele care vor fi găsite responsabile de nereguli vor avea interdicție de a mai deschide sau conduce o altă firmă până la cinci ani. Proiectul de lege prevede și o durată cu până la 50% mai redusă pentru procedurile de insolvență, ceea ce ar putea scurta, la 9 luni, procedurile care se întind acum și pe câțiva ani.

Băiatul de 3 ani care a murit în Vâlcea stătea în brațele mamei în mașină și a fost proiectat prin parbriz. Greșeala tatălui

