Practic, compania a finalizat un proiect susţinut de Uniunea Europeană (UE) pentru extinderea reţelei de încărcare a vehiculelor electrice de-a lungul coridorului-cheie din Europa Centrală.

Potrivit sursei citate, valoarea totală a proiectului la momentul contractării a fost de circa 40 de milioane de euro, din care până la 12 milioane de euro reprezintă granturi ale UE pentru România prin Connecting Europe Facility (CEF).

Punctele-cheie ale proiectului, pe lângă instalarea celor 384 de puncte de încărcare ultra-rapidă, se referă la inaugurarea de locaţii de-a lungul coridorului TEN-T în: Bratislava, Budapesta, Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, Focşani, Bacău, Suceava etc.

Pe teritoriul naţional există 304 puncte de încărcare în 74 de locaţii, în Ungaria, un număr de 28 de puncte de încărcare în şapte locaţii, iar în Slovacia, 52 de puncte de încărcare în 11 locaţii.

"Proiectul contribuie la obiectivul UE de a dezvolta o infrastructură interoperabilă de combustibili alternativi de-a lungul coridoarelor TEN-T, permiţând drumuri transfrontaliere şi sprijinind decarbonizarea transporturilor. Acesta a fost implementat de un consorţiu condus de OMV Petrom Marketing S.R.L., împreună cu OMV Hungaria KFT şi OMV Slovensko s.r.o., în parteneriat cu Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu (CINEA)", se menţionează în comunicat.

Fondurile de pensii din România dețin un sfert din OMV Petrom

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep, în 2025, este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile.

La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, din care statul român 20,7%, iar 24,4% de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti). OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% aparţineau altor investitori străini.