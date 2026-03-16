Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului a afirmat că proiectul Neptun Deep avansează ”conform graficului” și va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027.

”Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării”, a anunțat președintele.

De asemenea, Nicușor Dan spune că a discutat, ”desigur”, și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran.

”Reprezentanții OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluțiile pe termen scurt și mediu, precum și despre scenariile pe care le iau în calcul.

Am abordat și tema prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării. Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie.

Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare de petrol și combustibili. România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern.

Soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea unui dialog deschis și constructiv cu cei mai importanți actori din sectorul energetic. Vom continua să monitorizăm situația și să acționăm pentru a proteja cetățenii și economia”, a mai spus Nicușor Dan.