Adunările generale ale acţionarilor OMV Petrom - ordinară şi extraordinară - au aprobat marţi toate propunerile Directoratului, inclusiv distribuirea de dividende totale (de bază şi speciale) în valoare de 3,6 miliarde lei, precum şi bugetul pentru 2026, care alocă aproximativ 9 miliarde lei pentru investiţii, în creştere cu 23% faţă de anul precedent, informează un comunicat al companiei.

O cincime din valoarea dividendelor (720 milioane lei) va reveni statului român, care deține 20,7% din acțiunile OMV Petrom. De asemenea, aproape un sfert din acești bani (900 de milioane de lei) intră în conturile viitorilor pensionari, întrucât fondurile de pensii din România dețin 24,4% din acțiunile celei mai mari companii din țară. În total, acționarii români dețin 45% din OMV Petrom.

"Într-un context marcat de tensiuni geopolitice şi volatilitate pe pieţele de energie, OMV Petrom rămâne un partener de încredere pentru România. Asigurăm o treime din necesarul de carburanţi şi gaze al ţării, contribuim cu aproximativ 10% la producţia de electricitate şi, în 2025, am plătit peste 16 miliarde de lei către stat, prin taxe şi dividende. În 2026, investim 9 miliarde de lei pentru a avansa proiectele noastre majore: Neptun Deep progresează către primele gaze naturale în 2027, proiectul de combustibili sustenabili de la Petrobrazi avansează, iar investiţiile în energie regenerabilă intră în faza de implementare. Aceste proiecte sunt esenţiale pentru securitatea energetică şi susţin tranziţia energetică a României. Acţionarii noştri sunt aliniaţi cu privire la aceste priorităţi pentru perioada următoare", a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Astfel, acţionarii au aprobat distribuirea unui dividend brut total de 0,0578 lei, din care 0,0466 lei reprezintă dividendul de bază şi 0,0112 lei dividendul special, ceea ce corespunde unui randament al dividendului de 5,8%. Plata dividendelor va începe la 8 iunie 2026 pentru acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. la data de 15 mai 2026.

Valoarea totală a dividendelor aferente anului 2025 este de 3,6 miliarde lei, reprezentând 40% din fluxul de numerar operaţional al Grupului OMV Petrom pentru 2025.

Dividendele sunt aliniate politicii companiei, care prevede o creştere anuală de 5-10% a dividendului de bază şi un raport de plată cuprins între 40% şi 70% din fluxul de numerar operaţional.

OMV Petrom este unul dintre principalii contribuabili la bugetul României

AGOA a aprobat, de asemenea, bugetul pentru 2026 al OMV Petrom S.A., care alocă aproximativ 9 miliarde lei pentru investiţii, în creştere cu 23% faţă de 2025. Aproximativ 60% din bugetul de investiţii pentru 2026 este dedicat segmentului de Explorare şi Producţie, unde lucrările la dezvoltarea Neptun Deep continuă să avanseze, în linie cu calendarul proiectului care prevede primele livrări de gaze în 2027.

Potrivit sursei citate, AGOA a aprobat raportul anual al companiei, care include şi Declaraţia privind Durabilitatea. Elaborată în conformitate cu Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea (ESRS), declaraţia oferă informaţii detaliate de mediu, sociale şi de guvernanţă.

"Printre realizările din 2025 se numără reducerea cu 19% a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră Scope 1-2 faţă de 2019, o scădere de 77% a intensităţii metanului în operaţiunile de explorare şi producţie faţă de 2019, peste 80% din achiziţii realizate de la furnizori locali şi investiţii sociale de 104 milioane lei, care au sprijinit peste 350.000 de persoane", se menţionează în comunicat.

Nu în ultimul rând, acţionarii au aprobat în AGEA completarea obiectului secundar de activitate al societăţii şi, în consecinţă, modificarea Actului Constitutiv, cât şi actualizarea regulilor interne ale Consiliului de Supraveghere.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, din care statul român, deţinea 20,7%, iar 24,4% erau deţinute de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti). OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deţinute de alţi investitori străini.

OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu peste 48 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2025. În aceeaşi perioadă, compania a investit aproximativ 21 miliarde de euro şi a alocat circa 210 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.

Banca Transilvania distribuie dividende de 1,4 miliarde lei pentru anul 2025

Banca Transilvania va distribui dividende în valoare de 1,4 miliarde lei, reprezentând aproximativ 34% din profitul net al anului 2025, care a ajuns la aproape 4,1 miliarde lei, a anunţat, marţi, banca.

Dividendul brut pe acţiune este de 1,2840240875 de lei, cu un randament de aproximativ 3,6%. Data plăţii dividendelor este 16 iunie 2026, iar data ex-dividend este 15 iunie 2026.

Banca va majora capitalul social prin emiterea a aproximativ 157 milioane de acţiuni cu valoare nominală de 10 lei, prin încorporarea rezervelor din profitul net din 2025.

Potrivit sursei citate, acţionarii vor primi aproximativ 14 acţiuni gratuite la fiecare 100 de acţiuni deţinute la data de înregistrare, reprezentând un număr întreg de acţiuni rezultat pe baza ponderii acţiunilor nou emise în totalul acţiunilor existente anterior operaţiunii. Data distribuirii acţiunilor gratuite este 20 iulie 2026.

Propunerile prezentate Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) din 28 aprilie 2026, aprobate de acţionari, reflectă atât performanţa financiară solidă a băncii, cât şi contextul economic volatil. Politica de dividend echilibrată face parte din angajamentul BT de a crea valoare pentru acţionari şi de consolidare a poziţiei pe piaţă.

Tot în cadrul AGA, acţionarii au ales Consiliul de Administraţie pentru mandatul 2026 - 2030. "Noua componenţă a Consiliului de Administraţie - prin cele patru reconfirmări şi cei trei membri noi - înseamnă pentru bancă atât continuitate, cât şi complementaritate", se precizează în comunicat.

Astfel, Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie BT şi unul dintre fondatorii băncii, a primit un nou mandat din partea acţionarilor, Ivo Gueorguiev, reconfirmat pentru un nou mandat şi numit vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, irela Bordea şi Florin Predescu-Vasvari, membri independenţi neexecutivi, au fost reconfirmaţi, iar Gabriela Nistor, Doru Lionăchescu şi Teodor Torgie sunt noii membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie.

Banca Transilvania şi-a propus pentru acest an să continue creşterea sustenabilă, susţinută de consolidarea portofoliului de finanţări pentru clienţi, scalarea platformelor digitale şi menţinerea unui echilibru solid între planurile de dezvoltare şi nivelul de risc asumat.