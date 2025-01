Carambol cu 95 de mașini pe o autostradă lovită de o furtună de zăpadă, în Kazahstan. Zeci de persoane au fost rănite. VIDEO

11 dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Printre cei spitalizați se află și copii, relatează Tengrinews.kz, citând Departamentul de Sănătate al Regiunii Akmola. Opt dintre cele 20 de victime sunt copii.

Accidentul a avut loc vineri, 3 ianuarie, în jurul orei 13:30, la kilometrul 153 al autostrăzii Astana- Petropavlovsk, în apropiere de satul Janatalap din Kazahstan, transmite Departamentul de Poliție.

Trei persoane cu răni severe au fost transportate la Spitalul Central Raional Akkol. Victimele se află în stare stabilă. 11 persoane au fost internate la Spitalul Central Raional Bulandy, dintre care cinci au fost spitalizate, inclusiv un copil. Victimele au traumatisme cranio-cerebrale, fracturi și contuzii. Șase persoane au fost trimise pentru tratament ambulatoriu. Patru persoane, inclusiv un copil, au fost transportate la centrul medical din Burabay. O persoană a fost spitalizată, iar trei primesc tratament ambulatoriu.

