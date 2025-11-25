O clădire istorică, scoasă la vânzare de Familia Regală. Imobilul, ofertat deja cu aproape 4 milioane de euro

hotel furnica
Familia Regală a scos la vânzare celebrul Hotel „Furnica”, proprietate a Coroanei României. Imobilul a fost ofertat cu aproape 4 milioane de euro.

Inaugurat în 1912 și proiectat de arhitectul Karel Liman, ansamblul a fost inițial destinat ca locuință a personalului angajat de familia regală.

Acum, Hotelul „Furnica” a fost scos la vânzare și a fost ofertat la 3,7 milioane de euro. Majestatea Sa Margareta a României, împreună cu ASR Principesa Elena, Irina Walker, ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria, a informat autoritățile că dorește să vândă acest imobil, informează Profit.ro.

Imobilul se află pe un teren de circa 5.106 metri pătrați. În prezent, hotelul este închis și menținut în regim de conservare, urmând ca un proiect de renovare să-l readucă în circuitul turistic. Este una dintre clădirile simbol ale orașului Sinaia și face parte din ansamblul Domeniului Regal Peleș.

Sinaia găzduiește 11 monumente istorice de arhitectură de clasa AAA, iar acest imobil se numără printre ele. Ministrul Culturii a transmis deja neexercitarea dreptului de preemțiune, astfel că proprietatea a fost transferată autorităților locale – Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Citește și
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală

Joi, consilierii județeni din Prahova urmează să dezbată proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea clădirii. Actualul Hotel „Furnica” nu a fost conceput inițial ca hotel, ci ca ansamblu de servicii pentru Domeniul Peleș, mai scrie sursa citată.

Clădirea a găzduit locuințele servitorilor și ale personalului tehnic, inclusiv 40 de camere pentru angajați, spălătoria Domeniului Regal și grajdurile noi, cu o capacitate de 24 de cai.
Toate acestea erau însă realizate într-o arhitectură de o eleganță rar întâlnită pentru niște anexe. Autorul ansamblului a fost arhitectul Karel Liman, care a proiectat și o mare parte din Castelul Pelișor și a extins Castelul Peleș

