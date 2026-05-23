"Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, şi al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârşitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic naţional. Nu ne mai permitem încă o întârziere", a scris Ilie Bolojan, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

El a menţionat că în şedinţa de Guvern de joi, din această săptămână, a fost aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut.

Centrala de la Iernut trebuia terminată acum 3 ani

"Memorandumul confirmă, la nivel guvernamental, că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgenţă. Proiectul a început acum peste 10 ani şi ar fi trebuit finalizat în trei ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiţie şi costuri energetice la nivel naţional. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general. De asemenea, extinde caracterul de urgenţă pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcţiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foşti subcontractanţi ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiaşi subcontractanţi, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât şi pentru menţinerea garanţiilor. Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai", a precizat prim-ministrul interimar.

Centrala de la Iernut a costat 269 de milioane de euro și reprezintă cea mai mare investiție a statului de după 1989 într-un obiectic energetic.