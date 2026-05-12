Ilie Bolojan: ”Putem pierde fondurile europene” din cauza întârzierilor la Energie, ”nu este suficient să avem finanțare”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan a anunțat că una dintre principalele priorități de la Ministerul Energiei este accelerarea plăților și finalizarea investițiilor finanțate prin fonduri europene, avertizând că întârzierile actuale pot duce la pierderea banilor din PNRR.

Șeful Executivului a spus că, după ce a preluat interimatul la Ministerul Energiei, a cerut o analiză a proiectelor aflate în derulare și a stadiului plăților.

„Când am preluat interimatul la Ministerul Energiei, am cerut o situație a proiectelor de investiții, să văd câți bani s-au plătit, câte cereri de plată sunt în analiză și unde stau dosarele”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca investițiile să fie terminate până în luna august, astfel încât România să nu piardă fondurile europene disponibile.

„Să putem lua măsuri pentru a termina investițiile până în august și să nu pierdem banii europeni. Am văzut că avem bani, avem proiecte, dar avem blocaje și probleme care întârzie lucrările”, a spus premierul interimar.

Doar 60 de milioane de euro plătite în primele patru luni. Alte 135 de milioane de euro, în așteptare

Ilie Bolojan a prezentat și situația plăților efectuate prin PNRR pentru proiectele din Energie. El a spus că, în primele patru luni ale anului, s-au făcut plăți de numai 60 de milioane de euro.

„Pe fondurile europene din PNRR, anul acesta, în primele 4 luni, s-au făcut plăți de 60 milioane euro”, a spus acesta.

În același timp, există alte 135 de milioane de euro solicitate la plată, dar care nu au fost încă procesate.

Premierul interimar a precizat că multe dintre cereri sunt depuse de luni de zile, iar o mare parte datează încă de anul trecut.

„Există încă 135 milioane euro solicitați la plată, în 82 de cereri neprocesate, multe depuse de luni de zile. De anul trecut, cea mai mare parte, câteva și din 2024”, a declarat Ilie Bolojan.

El a avertizat că timpul rămas pentru finalizarea proiectelor este foarte scurt și că statul mai are de achitat sume importante.

„Mai avem 4 luni pentru a putea termina lucrările și a face plăți. Am mai avea de achitat peste 400 milioane euro, fără cererile depuse și nerezolvate”, a spus premierul interimar.

„Nu este suficient să avem finanțare”

Ilie Bolojan a afirmat că problemele nu țin de lipsa banilor, ci de organizarea instituțională și de ritmul lent al procesării documentelor.

„Întârzierile sunt mari, iar concluzia este simplă: nu este suficient să avem finanțare. Trebuie să avem organizare, procesare rapidă și plăți făcute la timp”, afirmă Bolojan.

Premierul interimar a avertizat că, în lipsa unor măsuri rapide, lucrările nu vor putea fi terminate la timp.

„Altfel, lucrările nu se vor termina și putem pierde fondurile europene”, a spus Ilie Bolojan.

Măsuri anunțate pentru accelerarea plăților

Pentru reducerea întârzierilor, premierul interimar a anunțat mai multe măsuri administrative. Printre acestea se numără suplimentarea personalului implicat în verificarea și plata dosarelor, dar și schimbarea modului de lucru cu experții Băncii Europene de Investiții.

„Măsuri dispuse:

mai mulți oameni la verificare și plăți, din minister;

norma de avizare crescută pentru cei implicați în procesul de verificare;

schimbarea modului de lucru cu experții Băncii Europene (BEI), pentru reducerea timpului de verificare a plăților;

sprijin (cu personal) din partea Ministerului Justiției și a Ministerului Proiectelor Europene, pentru a debloca avizarea juridică și verificarea cererilor”

Sporurile vor depinde de rezultate

Premierul interimar a anunțat și modificarea modului în care sunt acordate sporurile pentru angajații care lucrează pe fonduri europene. Potrivit acestuia, până acum bonusurile erau acordate aproape automat, în funcție de evaluările anuale.

„Săptămâna aceasta, vom modifica și modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene (până la 40% din salariu)”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că vor fi introduse evaluări lunare, iar sporurile vor fi acordate în funcție de activitatea concretă și de respectarea termenelor.

„Până acum, aceste sporuri nu se acordau după realizări, ci în funcție de calificativul anual obținut pentru anul trecut. Sporul se acorda la maximum, pentru că aproape toți au calificativul „foarte bine””, a afirmat premierul interimar.

„Vom introduce evaluări lunare, iar sporul va fi legat de livrabile: dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate. Nu eliminăm stimulentele pentru colegii care muncesc. Eliminăm plata lor din oficiu”, a adăugat acesta.

Ilie Bolojan a spus că diferențierea între angajații performanți și cei care nu își îndeplinesc atribuțiile este necesară.

„Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că, pe hârtie, totul arată „foarte bine””, a declarat premierul interimar.

Guvernul promite raportări săptămânale

În final, Ilie Bolojan a spus că următoarele luni vor fi decisive pentru recuperarea întârzierilor și salvarea fondurilor europene.

„Până la sfârșitul lunii august, pentru a recupera întârzierile și a nu pierde fondurile europene, este nevoie de efort și de o bună organizare”, a declarat acesta.

Premierul interimar a anunțat că în următoarele două săptămâni vor fi făcute plăți de peste 60 de milioane de euro și că situația va fi prezentată public în fiecare săptămână.

„În următoarele două săptămâni vom face plăți de peste 60 de milioane de euro. Săptămânal se va face publică suma achitată”, a transmis Ilie Bolojan.