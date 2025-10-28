USR acuză: Șefii ASF, ANRE și ANCOM au venit în Parlament cu intenții, nu cu cifre reale despre reducerile de posturi

USR afirmă că şefii ANRE, ASF şi ANCOM nu au oferit răspunsuri convingătoare referitor la primele de zeci de milioane de lei acordate fără criterii clare, nici în ceea ce priveşte modul de selecţie a angajaţilor care vor părăsi instituţiile.

În plus, ASF şi ANRE nu au prezentat Parlamentului noile organigrame şi nici comparaţie cu organigramele actuale pentru a se vedea clar dacă sunt respectate prevederile din Legea 145/2025 privind reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport.

”Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM, prezente în Parlament pentru a spune cum vor reduce numărul de posturi şi salariile/indemnizaţiile în instituţiile lor, astfel încât să respecte prevederile legii asumate de Guvernul Bolojan, au prezentat mai mult intenţii şi promisiuni, decât cifre concrete şi fapte. Şefii autorităţilor nu au oferit răspunsuri convingătoare nici referitor la primele de zeci de milioane de lei acordate fără criterii clare, nici în ceea ce priveşte modul de selecţie a angajaţilor care vor părăsi instituţiile”, arată USR într-un comunicat.

„Legea asumată de Guvern e clară: mai puţine posturi, mai puţini bani, zero bonusuri. Realitatea din rapoartele prezentate astăzi de ASF, ANRE şi ANCOM? Posturi «reduse» care nici nu existau, economii doar pe hârtie şi măsuri care «se vor aplica» la… un moment dat. Nimeni nu a venit cu cifre reale, singurul lucru bifat e că au trimis raportul la timp, nu şi conţinutul cerut de lege. Reformă nu înseamnă să tai din pix, ci să recâştigi încrederea oamenilor prin măsuri concrete, care să arate că instituţiile statului nu sunt sinecuri pentru prieteni”, declară deputatul USR Adrian Echert, membru al Comisiei pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

USR mai spune că ”ASF şi ANRE nu au prezentat Parlamentului noile organigrame şi nici comparaţie cu organigramele actuale pentru a se vedea clar dacă sunt respectate prevederile din Legea 145/2025 privind reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport”. Totodată, şefii celor două instituţii nu prezentat grile de salarizare comparative pentru a se putea vedea dacă scad într-adevăr cu 30% salariile de bază şi/sau indemnizaţiile pe care le plătesc, precizează formaţiunea.

„Audierile de astăzi au arătat că cele trei instituţii au bifat acest moment ca pe unul formal. Din păcate, nu există garanţii că reorganizarea va duce la eliminarea sinecurilor şi păstrarea salariaţilor potriviţi şi performanţi. De exemplu, ANRE prevede ca noua structură să aibă un număr de angajaţi cu 4 mai puţin decât sunt azi, mutând practic salariaţii din zona suport în zona de specialitate. Atragem atenţia ca astfel de «reorganizări» pot periclita siguranţa cetăţenilor dacă salariaţii sunt încadraţi pe funcţii pentru care nu au pregătirea sau experienţa necesare”, afirmă deputatul USR Alin Stoica, membru în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor.

Pe lângă întrebările legate de politizarea autorităţilor de control, şefii ASF şi ANCOM au evitat şi întrebările privind criteriile de performanţă în baza cărora au acordat prime de zeci de milioane de lei în ultimii ani. Totodată, a rămas neclar după ce criterii vor fi selectaţi angajaţii care vor părăsi instituţiile, mai arată comunicatul USR.

„Domnul Zgonea de la ANCOM nu a putut explica de ce aproape toţi angajaţii instituţiei au luat prime în 2024 şi nici dacă, în urma reorganizării cerute de Guvern, rămân în funcţii cei şapte consilieri „speciali”, inclusiv soţia dumnealui. Cum nu a explicat nici de ce ANCOM, care clamează transparenţa în activitatea sa, nu a venit în Parlament anul acesta să-i fie aprobat bugetul. Am văzut astăzi cum şefii celor trei autorităţi de control au fugit de întrebările incomode”, precizează deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor.

