Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Stiri Economice
28-10-2025 | 19:48
Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

autor
Constantin Toma

Vor trece de la indemnizații lunare de 12.000 sau chiar 15.000 de euro, la unele cuprinse între 8.000 și 10.000. Vor fi și concedieri la ANCOM, ANRE și ASF, însă vor dispărea mai mult posturile neocupate.

Șefii ANRE, ANCOM și ASF au prezentat în Parlament propunerile de reducere a salariilor și a numărului de angajați. Totul după ce Guvernul și-a asumat reorganizarea autorităților de reglementare.

Legea prevede tăierea cu 10% a posturilor de specialitate, cu 30% a posturilor din structurile de suport, diminuarea cu 30% a salariilor, dar și eliminarea bonusurilor pentru conducere, timp de doi ani.

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei reduce 66 de posturi suport, dintre care doar patru ocupate, dar crește numărul de posturi de specialitate cu șase. Tăierea nu respectă însă schema ponderilor precizate în lege. Varianta propusă de ANRE a stârnit polemici în timpul dezbaterilor.

nicusor dan
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Dumitru Coarnă, senator: „Cum că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România la ANRE le găsim. Care-i criteriul, că nu înțeleg?”

Adrian Solomon, deputat: „Vă rog să vă liniștiți, pentru că e departe SMURD-ul.”

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat se vor micșora

Șeful ANRE, George Niculescu, poate afirma, cel puțin până pe 31 decembrie, că are unul dintre cele mai mari salarii de la stat. Primește lunar în jur de 15.000 de euro net.

Parlamentar: „V-ați pus vreodată problema că nu aveți bani destui să plătiți facturile la curent și la gaz, cum își pun această problemă mulți români?”

George Niculescu, șeful ANRE: „Evident că mă uit foarte atent și eu la cheltuielile lunare ca orice om. Vreau să vă spun că mi-am schimbat furnizorul de energie electrică.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară reduce 80 de posturi dintr-un total de 544.

Parlamentar: „Câți din acești oameni care rămân sunt profesioniști și câți sunt sinecuri politice, domnule Petrescu?”

Alexandru Petrescu, președintele ASF: „Nu vă pot răspunde la această întrebare. Explicați-mi perceptul de sinecură politică. Va fi o procedură competitivă de selecție.”

Soluția prin care șeful ANCOM își poate „recupera” subordonații concediați

Tăieri se vor face și la ANCOM. Peste 20% dintre posturi vor dispărea din organigramă, doar că și aici, din 160, sunt ocupate 100. Dacă autoritatea va fi suprasolicitată în urma restructurării, șeful Valeriu Zgonea are o soluție.

Valeriu Zgonea, șeful ANCOM: „Există o portiță în legea 296, prin care putem să facem un memorandum către Guvernul României, să explicăm și să se poată face o derogare, după care venim în fața Parlamentului. Întotdeauna există portițe, dacă vrem.”

Corespondent Știrile ProTV: „Salariile astronomice ale conducerilor se vor reduce cu 30% de la 1 ianuarie. Astfel, de la 15.000 de euro, indemnizația șefului ANRE scade la 10.500 de euro. Președintele ANCOM suferă și el o reducere de aproape 3.900 de euro, iar liderul ASF va număra cu 3.600 de euro mai puțin în fiecare lună. În plus, timp de doi ani nu vor mai primi bonusuri. Apoi, de salariile lor se vor apropia, în sfârșit, și alți șefi de la stat. De pildă, directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, care încasează un salariu lunar net de 9.800 de euro. El beneficiază și de o indemnizație brută anuală variabilă de 2,05 milioane de lei, pe care o primește dacă îndeplinește obiectivele economice ale companiei. Și șeful de la Transgaz stă bine. De exemplu, în ultima lună a verii, Ion Sterian a încasat o indemnizație de aproape 9.300 de euro.”

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 28-10-2025 19:37

