Noi detalii oficiale despre problemele apărute la proiectul nuclear american SMR de la Doicești, criticat de Ilie Bolojan

Stiri Economice
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Smr nuclear
Shutterstock

Peste 80% dintre condiţiile asociate deciziei finale de investiţie în proiectul SUA al reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti nu sunt îndeplinite - afirmă Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta afirmă că Nuclearelectrica propune reducerea cheltuielilor la minimum şi diminuarea cu cel puţin 60% a personalului implicat în proiect.

Potrivit acestuia, Nuclearelectrica a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) cu informarea acţionarilor şi adoptarea unor decizii privind proiectul SMR de la Doiceşti, după evaluarea, la 30 septembrie 2026, a îndeplinirii condiţiilor asociate deciziei finale de investiţie din februarie 2026.

Trei dintre condiţiile esenţiale pentru continuarea proiectului rămân nerezolvate, a precizat Buşoi.

Prima condiţie vizează acordul-cadru dintre Nuclearelectrica (SNN) şi compania americană NuScale, pentru care nu există încă o formă agreată. Potrivit informaţiilor prezentate de Buşoi, partenerul american ar fi renunţat treptat la angajamente prevăzute iniţial, iar alternativa propusă nu oferă suficiente garanţii.

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Compania americană ar fi refuzat încheierea unui acord obligatoriu

A doua condiţie se referă la angajamentul ferm al NuScale privind achiziţia modulelor SMR.

Compania americană ar fi refuzat încheierea unui acord obligatoriu, iar negocierile privind asumarea costurilor şi garanţiile de performanţă au fost întrerupte.

Cele două condiţii urmăresc o alocare corespunzătoare a riscurilor pentru un proiect de tip FOAK (First of a Kind), care presupune realizarea unei prime implementări a tehnologiei respective.

Cea de-a treia condiţie priveşte prezenţa gazelor naturale identificate în zona unui puţ vechi al Soceram, situaţie care întârzie procedurile de autorizare a amplasamentului.

În acest context, Nuclearelectrica propune redimensionarea activităţii companiei de proiect RoPower pentru următoarele şase luni, prin reducerea cheltuielilor la minimum şi diminuarea cu cel puţin 60% a personalului implicat.

Totodată, compania propune notificarea NuScale şi acordarea unui termen de maximum 30 de zile pentru îndeplinirea condiţiilor prioritare.

Potrivit lui Cristian Buşoi, Nuclearelectrica va analiza, în paralel, şi alte tehnologii americane, în baza Acordului interguvernamental dintre România şi Statele Unite, ratificat prin Legea nr. 200/2021, urmând să îşi revizuiască strategia privind reactoarele modulare mici.

Ilie Bolojan a criticat proiectul nuclear american SMR de la Doicești

În luna mai, premierul interimar Ilie Bolojan a criticat proiectul nuclear american SMR de la Doicești, afirmând că, ”pentru a deveni realitate, avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem”.

Întrebat într-o emisiune televizată cine este responsabil pentru banii pierduţi în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti, Bolojan a spus că, din punctul său de vedere, ”conducerea Nuclearelectrica, pentru că trebuia să se asigure că tot proiectul şi toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute şi modul în care s-au derulat sunt în bună regulă"

Ce presupune proiectul centralelor nucleare SMR de la Doicești

Proiectul mini-reactoarelor nucleare SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești înseamnă 6 reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care să producă 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%.

La sfârșitul anului 2025, fostul ministrul al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul a intrat în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate și că acesta va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente pentru operarea centralei.

Construcția centralei nucleare de la Doicești va fi finanțată de SUA cu 4 miliarde de dolari, anunța în martie 2024 fosta ambasadoare a SUA în România, Kathleen Kavalec.

Doar Rusia și China au în prezent reactoare nucleare SMR

România ar deveni prima țară din Europa și printre primele din lume care va implementa o centrală cu tehnologie SMR terestră, prin proiectul de la Doicești, folosind tehnologia NuScale. În prezent, doar Rusia și China folosesc astfel de mini-reactoare nucleare în scopuri civile.

Primul reactor SMR (Small Modular Reactor) operațional civil din lume este considerat a fi centrala nucleară plutitoare rusească ”Akademik Lomonosov”, care a fost pusă în funcțiune în 2019.

La rândul său, China a pus în funcțiune, la sfârșitul anului 2023, prima sa centrală nucleară SMR terestră comercială de generația a patra, situată în Golful Shidao.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: doicesti, cristian busoi, SUA, centrala nucleara, smr,

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