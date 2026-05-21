Nuclearelectrica a transmis, într-un punct de vedere oficial, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești se desfășoară „conform etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear” și că studiile preliminare confirmă adecvarea amplasamentului din punct de vedere geotehnic. Compania subliniază că proiectul este susținut de deciziile acționarilor și de evaluări internaționale, inclusiv ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Potrivit companiei, hotărârea de investiție a fost adoptată în februarie 2026, pe baza unor condiții suplimentare privind parteneriatele și finanțarea, aflate în curs de implementare. Nuclearelectrica afirmă că echipele RoPower Nuclear și SNN lucrează în prezent la îndeplinirea acestor condiții, atât în zona de responsabilitate a companiilor, cât și a autorităților.

„Studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu”, precizează compania, adăugând că evaluările au respectat standardele AIEA pentru instalații nucleare.

În ceea ce privește etapele tehnice, Nuclearelectrica arată că proiectul a parcurs fazele FEED 1 și FEED 2, iar misiunile independente AIEA au confirmat concluziile inițiale, recomandând totodată măsuri suplimentare.

Compania mai precizează că proiectul SMR este dezvoltat în parteneriat româno-american și se află într-o fază de optimizare a costurilor și structurii financiare, cu obiectivul declarat de a asigura un preț competitiv al energiei produse. Sunt vizate surse multiple de finanțare, inclusiv investiții noi, credite și granturi.

Referitor la finanțare, Nuclearelectrica arată că a contribuit cu 4 milioane de euro la capitalul RoPower Nuclear, în mod similar partenerului său privat, și că există și un cadru de împrumut aprobat de acționari, utilizabil doar în lipsa altor surse de finanțare.

Guvern: „Parteneriatul cu SUA nu e în pericol”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu există nicio intenție sau acțiune care să pună în pericol Parteneriatul strategic româno-american, subliniind că acesta se bazează pe loialitate, adevăr și schimb de informații.

"Am văzut foarte multe emoţii şi discuţii despre această chestiune. Dintr-un bun început, vreau să precizez foarte clar, de la nivelul guvernului nu există nicio intenţie şi nicio acţiune care pune în pericol Parteneriatul strategic româno-american. Dar, după cum a declarat premierul chiar ieri, un parteneriat, cu atât mai mult unul strategic, se bazează pe loialitate între părţi, pe adevăr, pe schimb de informaţii, astfel încât toate lucrurile să fie cât se poate de bine cunoscute", a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, după afirmaţiile premierului Ilie Bolojan privind proiectul de la Doiceşti.

Ea a menţionat că, "având în vedere că s-au constatat deficienţe nu de intenţie, ci de derulare a programului SMR, în luna martie a anului curent, la prima întâlnire a prim-ministrului Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a fost adusă în discuţie această chestiune, în care premierul Ilie Bolojan i-a prezentat partenerului american care sunt problemele majore ale acestui program, probleme care ţin, după cum a afirmat public de câteva ori, de faptul că până acum nu a fost realizat decât un studiu de fezabilitate care, de altfel, atrage atenţia asupra unor riscuri, asupra unor probleme majore de fezabilitate ale proiectului".

„Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat, nici în discuţia cu domnul ambasador, nici în public, că proiectul este oprit, a anunţat partenerul american că sunt o serie de probleme, pe care vi le-am menţionat, pe care le-aţi auzit şi de la domnia sa în ultimele zile şi că ar fi necesară o analizare a acestui proiect, ca să-l citez: "dacă este un proiect fezabil, el trebuie ţinut şi mers mai departe, dacă nu e fezabil, e mai corect să spui aşa: acestea sunt problemele, aşa se respectă partenerii între ei". Deci, nimeni nu a pus în discuţie parteneriatul, proiectul nu este oprit, proiectul este inclusiv în analiza părţii americane în urma unei discuţii, nu de astăzi, când guvernul este demis, ci din martie, mi se pare că 17, dacă nu mă înşel, la întâlnirea pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite", a subliniat Dogioiu.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, susține că România este pe „traiectoria asumată" în privința cheltuielilor pentru apărare și că eforturile țării sunt „văzute și apreciate" în interiorul NATO.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Potrivit News.ro, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seară, într-o emisiune televizată, cine este responsabil pentru banii pierduţi în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti.

"Din punctul meu de vedere, conducerea Nuclearelectrica, pentru că trebuia să se asigure că tot proiectul şi toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute şi modul în care s-au derulat sunt în bună regulă", a răspuns Bolojan.

Ilie Bolojan a dat explicaţii privind proiectul pentru care s-au alocat sute de milioane de euro şi care are ”probleme”, pentru că nu este fezabil.

Prim-ministrul interimar a subliniat că a informat Ambasada Statelor Unite despre faptul că acest proiect "are nişte probleme" şi trebuie "analizat cât se poate de atent". El a adăugat că Ambasada SUA a "luat act de aceste date".

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind ”problemele” cu care se confruntă proiectul SMR - al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești - a provocat reacții dure nu doar în rândul PSD, ci și al colegilor săi din PNL.

Ce presupune proiectul centralelor nucleare SMR de la Doicești

Proiectul mini-reactoarelor nucleare SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești înseamnă 6 reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care să producă 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%.

La sfârșitul anului 2025, fostul ministrul al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul a intrat în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate și că acesta va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente pentru operarea centralei.

Construcția centralei nucleare de la Doicești va fi finanțată de SUA cu 4 miliarde de dolari, anunța în martie 2024 fosta ambasadoare a SUA în România, Kathleen Kavalec.

România ar deveni prima țară din Europa și printre primele din lume care va implementa o centrală cu tehnologie SMR terestră, prin proiectul de la Doicești, folosind tehnologia NuScale. În prezent, doar Rusia și China folosesc astfel de mini-reactoare nucleare în scopuri civile.