Nazare: „Este suficient timp ca pachetul de majorări de taxe să fie promulgat în 2025. Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea de majorare a taxelor ar fi blocat aplicarea ei de la 1 ianuarie 2026.

„Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă”, spune Nazare, subliniind că Guvernul a luat „măsurile de precauţie necesare” pentru ca proiectul să fie constituţional.

„Pe 10 decembrie clar că este bine, că este în timpul anului 2025 şi avem suficient timp astfel încât acest pachet legislativ să fie promulgat în anul 2025, ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie. Problema era că nu mai putea fi aplicat cu 1 ianuarie dacă discuţia avea loc în ianuarie sau în februarie anul viitor”, a afirmat Alexandru Nazare, joi seară, la Digi 24.

El a spus că, înainte de a discuta despre bani, cea mai importantă este încrederea, iar prin măsurile fiscale pe care le-a adoptat, România a „recâştigat nivelul de încredere” în raport cu partenerii internaţionali, cu Comisia Europeană, cu agenţiile de rating.

„Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă. Eram în discuţii cu Banca Mondială şi am ieşit imediat când am văzut ştirea şi, bineînţeles, am început să discutăm, am sunat imediat la Comisie astfel încât să existe un dialog permanent şi să nu existe sincope, să ştie exact ce facem şi, bineînţeles, în dialog cu premierul, permanent, un pic mai târziu, în cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie. Eu cred că 10 decembrie e un termen bun, mai ales că acest pachet legislativ fusese la Curte peste 70 de zile, Curtea operase observaţii pe pachet, noi am avut grijă astfel încât să scoatem complet paragrafele pe care Curtea le viza, astfel încât să nu existe niciun dubiu în momentul în care legea este din nou aprobată. Deci, practic, ne luasem măsurile de precauţie necesare”, a subliniat ministrul Finanţelor Publice.

Iniţial, Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie a AUR privind neconstituţionalitatea legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative. Această lege viza majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor. Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituţională doar prevederea privind testul poligraf.

Marţi, plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă preşedintelui la promulgare. Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat termen anul viitor. Guvernul a anunţat că a solicitat CCR preschimbarea termenului.

Joi seară, CCR a anunţat că a preschimbat termenul pentru 10 decembrie 2025.

