Începe ”revoluția digitală la Finanțe”: aplicația Buget_NG va centraliza datele tuturor ministerelor pentru bugetul 2026

04-11-2025 | 16:23
Alexandru Nazare
Ministerul Finanţelor pregăteşte aplicaţia Buget_NG care va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la un eveniment de specialitate.

"Ministerul Finanţelor pregăteşte aplicaţia Buget.NG care practic va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026 de la fiecare minister în parte. Deci fiecare ministru, fiecare minister va uploada date în această aplicaţie şi vom avea în sfârşit o aplicaţie digitală pe care să lucrăm bugetul. A fost o dorinţă de-a mea din 2021. Am pornit acest proiect în 2021 din cauză că, la momentul când am făcut bugetul atunci, şi a durat vreo 3 luni să facem bugetul atunci, trebuia să aştept o zi jumătate-două până când rulam o nouă versiune în sistem. Şi mi s-a părut, la vremea respectivă, că nu mai putem să aşteptăm atât de mult să rulăm versiuni sau scenarii din buget pentru că nu era nimic digitalizat.

Şi atunci am pus nişte bani în PNRR pentru acest proiect de aplicaţie digitală şi proiectul abia acum se finalizează, după câţiva ani buni. Când am revenit la minister am aflat în ce stadiu este şi l-am accelerat cât se poate de mult, astfel încât la sfârşitul acestui an să avem un prim pilot şi ministerele să înceapă să folosească această aplicaţie”.

Ministrul promite transparență și viteză

 

”Nu este vorba numai despre viteză, e vorba şi despre transparenţă, pentru că toate datele sunt introduse digital şi este cu totul altceva când ai datele introduse digital şi când poţi să faci operaţiuni direct în platformă şi nu mai foloseşti hârtie între ministere. Acest lucru ne va ajuta foarte mult", a spus Alexandru Nazare, la conferinţa "Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei", organizată de CursDeGuvernare.

Pentru îmbunătăţirea mecanismului de programare bugetară s-a propus o alocare de 4 milioane de euro prin PNRR. În Ministerul Finanţelor din România, aplicaţia Buget_NG este utilizată pentru procesul bugetar. Această aplicaţie a fost proiectată intern în anul 2010, cu resurse proprii MF, beneficiind de sprijinul unor experţi de la ORACLE. Sistemul a fost implementat începând cu anul 2011 şi este încă utilizat în prezent.

Discuţiile cu privire la construcţia bugetară a anului viitor ar urma să înceapă după 15 noiembrie iar ţinta de deficit pentru 2026 este de 6%, a afirmat, luni, ministrul Finanţelor, la un eveniment de specialitate. 

Sursa: Agerpres

Etichete: aplicatie, finante, alexandru nazare,

Dată publicare: 04-11-2025 16:23

