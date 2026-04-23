Guvernul german estimează acum o creştere economică de doar 0,5% în 2026, faţă de 1,0% anterior, şi de 0,9% în 2027, în scădere de la 1,3%.

Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a declarat că economia se află pe o traiectorie de revenire modestă, dar afectată de „vânturi potrivnice” tot mai puternice. Potrivit acesteia, redresarea este încetinită de şocuri geopolitice externe.

Războiul din Iran determină creşterea preţurilor la energie şi materii prime, ceea ce pune presiune asupra gospodăriilor şi creşte costurile pentru economie. Ministerul estimează acum o inflaţie de 2,7% în acest an şi de 2,8% în 2027, peste nivelul de 2,2% înregistrat anul trecut.

Perspectivele economice rămân incerte şi depind în mare măsură de evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu, dar şi de tensiunile din comerţul internaţional, marcate de măsuri protecţioniste şi fragmentare economică, care afectează modelul german bazat pe exporturi.

Exporturile nu sunt aşteptate să crească semnificativ până în 2027, când ar urma să avanseze cu 1,3%, în timp ce importurile vor creşte mai rapid, cu 1,8%, reducând excedentul comercial al ţării.

Crizele se țin lanț pentru economia Germaniei

Cea mai mare economie a Europei se confruntă cu dificultăţi în revenirea după pandemia de COVID-19, fiind afectată de competiţia crescută din partea China şi de costurile ridicate ale energiei.

În acest context, ministrul Finanţelor, Lars Klingbeil, ar putea beneficia de o marjă mai mare de împrumut pentru bugetul din 2027, estimată la aproximativ 2,7 miliarde de euro, ca urmare a încetinirii economice.

Relansarea economică este susţinută în principal de cererea internă, în special de consumul populaţiei, alimentat de creşterea veniturilor reale, în ciuda pierderii puterii de cumpărare cauzate de scumpirea energiei.

Cheltuielile guvernamentale, în special cele pentru infrastructură şi apărare, contribuie de asemenea la susţinerea economiei, cu o creştere estimată de peste 5% în termeni nominali în acest an.

Ministrul economiei a subliniat însă că măsurile actuale oferă doar un sprijin pe termen scurt şi că Germania are nevoie de reforme structurale profunde, inclusiv reducerea taxelor, scăderea costurilor energetice şi diminuarea birocraţiei, pentru a-şi recâştiga competitivitatea economică.