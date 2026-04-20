Conform propunerilor, Ucraina nu ar avea acces la bugetul blocului comunitar, nu ar primi subvenții agricole din partea UE și nu ar avea drept de vot până când nu va deveni membru cu drepturi depline.

Principalele state membre ale UE au respins propunerile Comisiei Europene, care pleda pentru abandonarea procesului lent și birocratic de aderare pentru a oferi Ucrainei un avantaj, scrie publicația.

Germania insistă asupra statutului de „membru asociat”, în baza căruia Ucraina ar participa la reuniunile ministeriale și de conducere, dar nu ar avea drept de vot sau „acces automat” la bugetul comun al UE. Franța numește această apartenență intermediară „statut de stat integrat”.

Doi înalți oficiali ai Comisiei Europene au declarat pentru FT că scopul general al acestor documente este probabil apropiat de propunerea finală a UE pentru Ucraina.

Viceprim-ministrul Ucrainei pentru Integrare Europeană, Taras Kachka, a declarat pentru FT că Kievul menține contacte cu Parisul și Berlinul, precum și cu alte capitale.

„Situația evoluează. Există și alte documente”, a spus el.

Un alt oficial ucrainean a remarcat că Kievul numește această propunere „aderare în umbră”.

Un al treilea oficial ucrainean a declarat: „Acești tipi... trebuie să înțeleagă că și ei au nevoie de Ucraina. Dacă vor o securitate reală, trebuie să li se facă o ofertă corectă.”

Propunerea Germaniei prevede că noul statut ar avea „putere simbolică prin însăși numele său” și ar putea fi acordat printr-o decizie politică a liderilor UE, ocolind astfel „proceduri îndelungate”.

„Dincolo de valoarea sa simbolică, acest nou nivel de integrare graduală ar permite progrese tangibile pentru cetățenii țărilor candidate în cauză”, se arată în documentul pregătit de Franța.

Franța cere un referendum înainte ca fiecare nou membru al UE să adere la blocul comunitar.