În mai multe benzinării din Capitală, șoferii plătesc deja peste acest nivel, în timp ce în alte stații prețurile se apropie rapid de aceeași bornă.

Prețurile din benzinăriile din Capitală și restul țării pot fi verificate pe Monitorul Prețurilor.

Cele mai ridicate tarife sunt înregistrate în rețeaua Lukoil, unde motorina a ajuns la 10,21–10,22 lei/litru în unele stații. Și Rompetrol a trecut pragul de 10 lei în mai multe puncte de alimentare: prețurile variază de la 9,96 lei într-o singură stație, până la un maxim de 10,04 lei/litru. Distribuția este eterogenă: 9,97 lei în trei stații, 9,98 lei în două, 9,99 lei în alte două, iar în trei stații prețul este exact 10 lei.

La polul inferior al pieței, MOL menține motorina sub acest prag, cu valori între 9,89 și 9,93 lei/litru. OMV afișează un preț uniform de 9,97 lei în toate stațiile din București, în timp ce Socar rămâne, pentru moment, cea mai ieftină opțiune, cu tarife între 9,82 și 9,89 lei/litru.

Diferențele de preț între rețele indică o piață tensionată, în care ajustările se fac aproape zilnic, iar pragul de 10 lei ar putea deveni noul preț standard, după cum au avertizat unii analiști.

În același timp, pentru șoferii obișnuiți, scumpirea se traduce direct în cheltuieli mai mari la fiecare alimentare. La un plin de 50 de litri, diferența față de un preț de 9 lei/litru depășește deja 50 de lei.

Și restul țării ține pasul cu scumpirile din București. Astfel, în Cluj-Napoca, prețul motorinei variază între 9,84 lei/litru, în stațiile Petrom, și 10,22 lei/litru în stațiile Lukoil. În stațiile din Sibiu și Timișoara, motorina standard se vinde cu prețuri între 9,82 lei/litru (Socar) și 10,22 lei/litru (Lukoil).

În Craiova și Pitești, motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 9,84 lei/litru (Petrom) și și 10,22 lei/litru (Lukoil). În același timp, o singură stație Mol din Focșani vindea litrul de motorina cu 7,14 lei/litru, în rest, prețurile se încadrează în limitele din celelalte orașe: 9,84 lei/litru (Petrom) și și 10,22 lei/litru (Lukoil).

Șoferii din Buzău au la pompă prețuri cuprinse între 9,84 lei/litru (Petrom) și și 10,22 lei/litru (Lukoil). În Iași, motorina standar se vinde cu prețuri cuprinse între 9,82 lei/litru (Socar) și 10,22 lei/litru (Lukoil).

Lukoil, sub supravegherea Guvernului

La jumătatea lunii februarie, Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil care activează în România.

Decizia vine pe fondul impactului economic semnificativ generat de sancţiunile unilaterale adoptate de alte state, care, deşi nu sunt obligatorii pentru România, produc efecte asupra economiei naţionale.

Executivul a motivat măsura prin necesitatea protejării pieţelor de extracţie, de prelucrare a ţiţeiului şi de comerţ cu combustibili.

Conform anexei publicate în Monitorul Oficial, măsura vizează patru entităţi: Lukoil România S.R.L, Petrotel-Lukoil S.A. (rafinăria de la Ploieşti), Lukoil Lubricants East Europe S.R.L, Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti.

În baza OUG 202/2008 privind aplicarea sancţiunilor internaţionale, supraveghetorul are următoarele drepturi: să participe la şedinţele adunării generale a acţionarilor, asociaţilor, consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi directoratului, după caz, adunările deţinătorilor de obligaţiuni şi alte asemenea şedinţe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator; să aibă acces în toate locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoana juridică; să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice şi alte documente care privesc activitatea economică, în special documentele privind orice tranzacţie sau plată externă a persoanei juridice. Acesta este remunerat pentru activitatea desfăşurată, din fondurile companiei.