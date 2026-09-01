Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titlurile de stat FIDELIS din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al TradeVille. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor.

Pentru această ediție, dobânzile sunt cuprinse între 4% și 7,50% și sunt neimpozabile. În cazul emisiunilor în lei, dobânda este de 6,30% pentru titlurile cu scadența la doi ani, 6,90% pentru cele cu scadența la patru ani și 7,50% pentru maturitatea de 10 ani.

Tranșa specială pentru donatorii de sânge

Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială, cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei, cu scadența la doi ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 4% pentru titlurile cu scadența la trei ani și de 6,30% pentru cele cu scadența la 10 ani. Donatorii de sânge pot cumpăra titluri în euro la o dobândă de 5%, cu scadența la trei ani.

Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Aceștia au și un prag minim de subscriere redus, de la 5.000 la 500 de lei, respectiv de la 1.000 la 100 de euro. Valoarea maximă a subscrierii este de 100.000 de lei, respectiv 20.000 de euro.

Investitorii pot vinde titlurile înainte de scadență prin intermediul Bursei de Valori București, în funcție de prețul de piață. Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat FIDELIS sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și 100 de euro pentru cele în euro.