În această săptămână, până vineri, cei care au bani puși deoparte pot cumpăra titluri de stat Fidelis, iar Ministerul Finanțelor vine cu oferte atractive.

Dar mai nou, din această vară, statul propune investiția în titluri de stat și pe termen mai lung, pe 10 ani, nu doar în euro, ci și în lei. Deci se adresează și celor care se gândesc să țină banii deoparte pe termen mai lung, poate pentru un obiectiv îndepărtat, de exemplu școala copiilor sau o achiziție mai importantă, timp în care au parte de un câștig.

Haideți să vedem ce dobânzi oferă statul. Pentru lei, dobânzile pleacă de la 6,3% pe an, pentru titlurile de stat cu scadența la 2 ani, și 7,3% pentru cei care donează sânge. Și ajung până la 7,5% pentru scadența la 10 ani.

În euro, avem doar două variante, pe 3 și 10 ani. Dobânzile sunt de 4%, respectiv 5% pentru donatorii de sânge. Această facilitate pentru donatori nu e oferită constant și pentru euro, deci este de luat în calcul. Și dobânda merge până la 6,3% pentru 10 ani.

Ce înseamnă asta pentru o investiție de 5.000 de lei - cât este pragul minim pentru cei care nu sunt donatori de sânge? Dacă vorbim de perioada minimă de 2 ani, câștigul pe an este de 315 lei, adică 630 în total. Pe 10 ani, vorbim despre un 375 de lei pe an, adică 3.750 de lei în total.

La euro, dacă investiția este de 1.000 de euro, pe 10 ani, câștigul ajunge la 630 de euro.

Dobânda este plătită în fiecare an. Iar câștigul nu este impozabil.

Depozitele celor mai multe bănci, pe de altă parte, au dobânzi mai mici și câștigurile sunt impozitate. Dar cu această variantă de investiție pe 10 ani, statul nu prea are concurent la acest capitol, al investițiilor cu risc redus, pentru că băncile nu au depozite pe termen atât de lung. De menționat că nu există investiție fără risc. În situația extremă în care statul ar intra în incapacitate de plată, rambursarea banilor ar putea fi afectată.

Scenariile negative

Totuși, cine alege această opțiune poate ieși în avantaj dacă în următorii ani inflația scade, pentru că scade și prețul banilor. Dar dacă inflația urcă din nou, atunci dobânda fixă de astăzi poate fi mai puțin atractivă.

Important de precizat că cei care au nevoie de bani înainte de termen nu pierd întreaga dobândă, ca în cazul celorlalte titluri de stat, Tezaur. La Fidelis, titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, iar cei care au nevoie de bani și vor să îi retragă înainte de termen primesc prețul stabilit pe bursă.

Pot cumpăra titluri de stat persoanele fizice, peste 18 ani - prin intermediul băncilor sau la brokerii care intermediază oferta.