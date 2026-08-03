În cadrul ediției din august, dobânzile oferite pentru emisiunile în lei sunt de 6,30% pe doi ani, 6,90% pe patru ani și 7,50% pe zece ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranșă specială în lei, cu scadența la doi ani și o dobândă de 7,30%, potrivit unui comunicat al instituției, relatează Agerpres.

În ceea ce privește emisiunile în euro, dobânzile sunt de 4,00% pentru titlurile cu scadența la trei ani și de 6,30% pentru cele cu scadența la zece ani. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în euro, cu scadența la trei ani și o dobândă de 5,00%.

Ministerul Finanțelor precizează că tranșele speciale sunt destinate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 martie 2026, în cadrul campaniei 'România are sânge de rocker', derulată în parteneriat cu 'Morning Glory cu Răzvan Exarhu' și Rock FM.

Donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse, respectiv de 500 de lei, față de pragul standard de 5.000 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei, precum și de 100 de euro, față de pragul standard de 1.000 de euro, în limita unui plafon de 20.000 de euro.

Potrivit sursei citate, investitorii în titlurile de stat Fidelis pot vinde titlurile înainte de maturitate, încasând dobânda aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul obținut pe bursă. Totodată, veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile, iar instrumentele oferă flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro.