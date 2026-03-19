Titlurile de stat Fidelis emise în martie au debutat joi, 19 martie, la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima decadă a lunii aprilie.

Prin intermediul celor 34 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie peste 66 miliarde lei (13,3 miliarde euro).

”Ministerul Finanţelor (MF) a atras, în martie, 534 milioane lei şi, respectiv, 126 milioane euro (valori însumând 1,17 miliarde lei – 231 milioane euro), prin a treia ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 6 – 13 martie şi a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, TradeVille şi UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) şi Banca Transilvania, Libra Internet Bank (Grup de distribuţie).

În cadrul acestei oferte, românii au plasat aproape 14.700 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât şi pentru cele în euro.

Veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital nu sunt impozabile.

În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Dacă au fost subscrise printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiţii financiare, titlurile de stat sunt înregistrate în evidenţele Depozitarului Central în numele deţinătorului. În cazul în care titlurile de stat au fost cumpărate în baza unui contract de prestări servicii de investiţii financiare, printr-o bancă sau societate de brokeraj autorizată să tranzacţioneze la Bursa de Valori Bucureşti, titlurile de stat sunt în contul de tranzacţionare al deţinătorului.

Titlurile de stat pot fi păstrate până la maturitate sau deţinătorii le pot vinde sau pot să cumpere şi altele în orice şedinţă de tranzacţionare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizaţi (bancă sau societate de brokeraj) să tranzacţioneze la BVB.

Tranzacţiile la BVB au loc între cumpărători şi vânzători prin intermediul platformei de tranzacţionare. Pentru a putea cumpăra sau vinde, investitorii trebuie să aibă un cont de tranzacţionare la o bancă sau societate de brokeraj.