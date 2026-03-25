"În ultimele luni, ANAF a livrat rezultate vizibile în două direcţii esenţiale: o atitudine fermă în combaterea evaziunii fiscale şi recuperarea marilor datorii la buget şi îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii. Sunt acţiuni care nu ţin doar de administrarea fiscală, ci care au legătură directă cu obiectivele asumate: creşterea veniturilor, reducerea deficitului bugetar şi protejarea mediului de afaceri şi a investiţiilor legitime. De aceea, în ultima perioadă, controalele ANAF au vizat reţele complexe şi sectoare cu risc ridicat, cu rezultate concrete", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Astfel, peste 30 de milioane de lei a însumat valoarea tranzacţiilor investigate într-un dosar complex privind lanţuri fictive de tranzacţii şi rambursări ilegale de TVA, cu percheziţii în 32 de locaţii.

Totodată, peste 18 milioane de lei a fost prejudiciul identificat într-un mecanism de rambursări ilegale de TVA printr-un circuit fictiv între 8 societăţi comerciale, pentru care au fost instituite măsuri asigurătorii pe zeci de imobile şi terenuri, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, 12,4 milioane de lei a reprezentat prejudiciul descoperit într-un caz de exploatare ilegală de agregate minerale, cu sute de mii de metri cubi exploataţi fără declarare.

Controale extinse în sectoare cu risc ridicat

Şeful de la Finanţe a mai făcut referire la controale extinse în domenii care, deşi cu risc fiscal ridicat (precum casele de amanet sau societăţile de pază), nu au fost vizate în anii anteriori.

El a menţionat câteva dintre principalele rezultate, respectiv confiscări de bunuri de mare valoare, inclusiv aproximativ 6 kg de aur şi diamante, în valoare de 3,7 milioane lei, şi peste 32 kg de bijuterii din aur şi argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei.

De asemenea, ministrul Finanţelor a făcut referire la controale extinse la 62 de societăţi de pază şi acţiuni care vizează achiziţiile de bunuri de lux din venituri nejustificate.

"Acţiunile ANAF au devenit din ce în ce mai bine ţintite, pe baza analizelor de risc şi a instrumentelor digitale, iar marile zone de evaziune sunt abordate sistematic. ANAF reuşeşte astfel să înregistreze rezultate mai bune în colectare, dar şi în ceea ce priveşte returnarea accelerată a sumelor de TVA în economie", a adăugat Nazare.

Astfel, în perioada ianuarie-februarie 2026, încasările brute din TVA au înregistrat o creştere de 12,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025 (peste 10,2 miliarde de lei).

De asemenea, sumele aferente TVA efectiv rambursat către mediul de afaceri au înregistrat o creştere de 24,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. "Am oprit practic amânarea rambursării de TVA, o practică pe bună dreptate reclamată îndelung de mediul de afaceri", a mai transmis ministrul.

Servicii mai eficiente pentru contribuabili

Modernizarea şi schimbarea de atitudine la ANAF înseamnă, totodată, şi servicii mai eficiente şi mai accesibile pentru contribuabili, susţine sursa citată.

"Am anunţat săptămâna aceasta lansarea platformei eLicitaţiiANAF, care va permite vânzarea online a bunurilor sechestrate sau confiscate. Este un pas important pentru transparenţă şi pentru valorificarea mai rapidă a bunurilor recuperate în urma executărilor silite", a mai scris ministrul.

Potrivit acestuia, Declaraţia Unică precompletată pentru persoanele fizice este acum disponibilă în SPV - un proiect care va reduce birocraţia, timpii de completare şi va simplifica procesul de declarare pentru milioane de contribuabili.

"Extindem utilizarea analizelor de risc şi a platformelor digitale, pentru ca verificările să fie mai bine direcţionate, iar contribuabilii corecţi să fie mai puţin împovăraţi. Toate aceste acţiuni contribuie la un obiectiv clar: mai multe venituri la bugetul de stat şi menţinerea sub control a deficitului. Fiecare prejudiciu identificat şi fiecare bun recuperat înseamnă resurse suplimentare pentru investiţii şi servicii publice", a explicat Alexandru Nazare.

El a subliniat că mandatul ANAF este acela de a restabili dreptatea şi încrederea contribuabililor că administraţia fiscală este un partener al celor corecţi.