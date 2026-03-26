Specialiștii atrag atenția că nutriția adecvată poate influența semnificativ evoluția bolii, toleranța la terapii și șansele de recuperare. În acest context, medicii subliniază importanța unei abordări personalizate și combat numeroasele mituri legate de regimul alimentar în cancerul pediatric, oferind părinților ghiduri clare și soluții adaptate nevoilor fiecărui copil.

Steluța Boroghină, medic primar gastroenterologie pediatrică: „Copiii cu o patologie oncologică au, în general, nevoi speciale, care sunt influențate de perioada tratamentului, de stadiul și tipul bolii. Cel mai important lucru este însă că ei rămân copii și trebuie să continue să crească și să se dezvolte normal. Diagnosticul oncologic trebuie privit ca o perioadă dificilă, dar temporară, iar rolul nostru este să îi sprijinim pentru a trece cu bine peste aceasta. Acești copii au nevoi speciale, mai ales din cauza complicațiilor tratamentului. Alimentația trebuie să le susțină creșterea și să îi ajute să tolereze tratamentul. De fapt, nutriția nu mai este doar un element de suport, ci face parte integrantă din tratament”.

Primul pas este evaluarea statusului nutrițional la debutul bolii, deoarece copilul poate fi subnutrit, supraponderal sau obez, iar aceste situații pot influența evoluția tratamentului. Obiectivul este aducerea greutății cât mai aproape de valorile normale.

În funcție de această evaluare, se stabilește regimul alimentar: de preferat pe cale orală, completat la nevoie cu suplimente. Dacă apar efecte precum greață, afte sau tulburări digestive și copilul nu mai poate mânca, se apelează la nutriție enterală sau parenterală, intervenția promptă fiind esențială.

Există alimente interzise?

Steluța Boroghină, medic primar gastroenterologie pediatrică: „În general, nu există alimente strict interzise, cu excepția unor situații specifice legate de tratament. Multe mituri sunt false, cum ar fi ideea că proteinele „hrănesc” cancerul. Din contră, copiii au nevoie de mai multe proteine pentru a-și susține organismul. Alimentația trebuie să fie variată și echilibrată, iar restricțiile drastice pot face mai mult rău decât bine. Uneori, copilul poate avea preferințe alimentare limitate sau schimbări de gust. În astfel de cazuri, este important să existe un echilibru: nu se permite o alimentație exclusiv nesănătoasă, dar nici nu se impun restricții rigide. Scopul principal este menținerea unei greutăți adecvate și a aportului nutrițional necesar”.

Care sunt cele mai frecvente nelămuriri ale părinților?

Steluța Boroghină, medic primar gastroenterologie pediatrică: „Părinții se confruntă frecvent cu întrebarea „Ce îi dau să mănânce?”. De aceea, colaborarea cu echipa medicală este esențială. Aceasta include oncologul, gastroenterologul, nutriționistul, dieteticianul, psihologul și kinetoterapeutul. Alimentația este personalizată în funcție de fiecare copil, de diagnostic și de tratament. Monitorizarea este continuă. Dacă apar probleme, cum ar fi scăderea aportului alimentar, se intervine rapid cu suplimente sau alte metode. Uneori, părinții sunt rugați să țină un jurnal alimentar pentru a urmări exact ce și cât mănâncă copilul. Un aspect important este adaptarea meselor la copil, nu invers. Nu trebuie respectat rigid un program fix, ci trebuie ținut cont de starea lui. De asemenea, mâncarea poate fi îmbogățită caloric în mod discret, pentru a crește aportul energetic fără a modifica gustul”.

Accesul la informații corecte este esențial. Din păcate, există multe informații eronate în mediul online, iar acestea pot duce la decizii greșite. De aceea, a fost elaborat ghidul „Superputerile din farfurie”, care oferă părinților informații clare, validate medical, precum și rețete adaptate copiilor oncologici. Acest ghid îi ajută pe părinți să înțeleagă mai bine boala și rolul alimentației în tratament, oferindu-le siguranță și sprijin într-o perioadă dificilă. Scopul final este ca, la încheierea tratamentului, copilul să fie bine din toate punctele de vedere: fizic, nutrițional și emoțional.