Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie

Stiri Economice
17-11-2025 | 14:55
masini electrice

Piața auto din România continuă să crească: în octombrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu 11% față de octombrie 2024, ajungând la 12.769 unități, conform datelor DGPCI analizate de APIA.

autor
Mihai Niculescu

Cel mai spectaculos avans îl înregistrează mașinile 100% electrice (BEV): +80% și o cotă de piață de 8% (față de doar 4,9% anul trecut). Împreună cu hibridele și plug-in-urile, segmentul „electrificat” domină piața cu 56,5% – mai mult decât benzina și motorina la un loc.

Top mărci și modele în octombrie

1. Dacia – 3.439 unități (locul 1 detașat)

2. Toyota – 1.332

3. Renault – 905

Citește și
masina electrica xiaomi
Xiaomi își propune să intre pe piața europeană a mașinilor electrice în 2027. Compania are probleme de producție în China

Top modele octombrie 2025:

- Dacia Logan – 1.281

- Dacia Sandero – 751

- Dacia Duster – 703

- Dacia Bigster – 438

Segmentare pe clase:

- SUV-uri: 50,8% din piață (+11% YoY) – clar în frunte

- Clasa C: 25,9% (-3,2%)

- Clasa B: 16,4% (+39,2%)

Tipuri de propulsie – octombrie 2025 vs 2024

| Tip propulsie | Cotă piață octombrie 2025 | Evoluție YoY |

| Benzină | 36% | -6,5% |

| Motorină | 7,5% | +6,7% |

| Mild-hybrid | 22,4% | +11,5% |

| Full hybrid | ~19,2% (estimat) | crește puternic |

| Plug-in hybrid (PHEV) | 6,9% | +40,8% (de la 4,9%) |

| 100% electric (BEV) | 8% | +80% |

Total „electrificate” (BEV + PHEV + full hybrid + mild hybrid): 56,5% – segmentul dominant al pieței românești.

Top 10 luni 2025 – cele mai înmatriculate modele pe categorii

100% electrice (BEV):

1. Dacia Spring – 1.189 unități (-47% față de 2024, din cauza lipsei tichetelor Rabla)

2. Hyundai Kona – 565

3. Tesla Model 3 – 522

Plug-in hybrid (PHEV):

1. Ford Kuga – 574 (+24%)

2. Hyundai Tucson – 570

3. Volkswagen Tiguan – 508

Full hybrid (fără priză):

1. Toyota Corolla – 3.575 (+23%)

2. Dacia Duster hybrid – 2.673

3. Toyota Yaris Cross – 2.333

Mild hybrid:

1. Dacia Duster – 5.347

2. Hyundai Tucson – 1.656

3. Ford Puma – 1.361

Autovehicule comerciale ușoare și grele

- Comerciale ușoare (sub 3,5 t): -1,8% în octombrie

- Electrice comerciale ușoare (ian–sept): +7,7% (529 unități)

- Camioane >16 t + autotractoare: +30%

- Total comerciale grele + autobuze: +35%  

Sursa: Agerpres

Etichete: masini electrice, autovehicule, inmatriculari, APIA,

Dată publicare: 17-11-2025 14:55

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Mercedes, BMW și Audi își mută producția de mașini electrice în Ungaria. ”Ne aflăm în fața unor succese uriașe”
Stiri externe
Mercedes, BMW și Audi își mută producția de mașini electrice în Ungaria. ”Ne aflăm în fața unor succese uriașe”

Mercedes, BMW și Audi își mută cea mai importantă parte a producției lor de mașini electrice în Ungaria, care exultă și anunță că se află ”în fața unor succese uriașe”.

 

Xiaomi își propune să intre pe piața europeană a mașinilor electrice în 2027. Compania are probleme de producție în China
Stiri Auto
Xiaomi își propune să intre pe piața europeană a mașinilor electrice în 2027. Compania are probleme de producție în China

Compania chineză de tehnologie Xiomi plănuiește să vândă mașini electrice în Europa începând cu anul 2027.

Voucherul pentru mașini electrice va fi redus. Ministrul Mediului: „Bugetul nu poate să acopere 37.000 de lei”
Stiri Economice
Voucherul pentru mașini electrice va fi redus. Ministrul Mediului: „Bugetul nu poate să acopere 37.000 de lei”

Ministrul Mediului anunță că voucherul pentru mașinile electrice va fi redus, din cauza unui buget insuficient.

SUA renunţă la subvenţiile pentru maşini electrice din septembrie: Sfârşitul unei ere pentru industria vehiculelor electrice
Stiri externe
SUA renunţă la subvenţiile pentru maşini electrice din septembrie: Sfârşitul unei ere pentru industria vehiculelor electrice

Creditele fiscale de 7.500 de dolari pentru achiziţia sau leasingul de maşini electrice noi din Statele Unite vor expira pe 30 septembrie, conform noii legislaţii fiscale şi bugetare adoptate joi de Congres, relatează Reuters.

Vânzările Tesla în Europa s-au prăbușit cu 49% din cauza deteriorării imaginii brandului și a concurenței în creștere
Stiri externe
Vânzările Tesla în Europa s-au prăbușit cu 49% din cauza deteriorării imaginii brandului și a concurenței în creștere

Vânzările de vehicule Tesla în Europa au scăzut drastic în aprilie, în contextul în care producătorul auto american de mașini electrice continuă să se confrunte cu probleme de imagine în regiune și cu o concurență tot mai acerbă, scrie CNBC

Recomandări
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni
Stiri actuale
Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni

O nouă ședință a coaliției pe tema pensiilor speciale, după întâlnirea de săptămâna trecută dintre guvernanți și magistrați de la Cotroceni. Aceasta ar putea fi runda finală, termenul limită ar reformei din PNRR fiind 28 noiembrie.

Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid

Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de dronă de atac rusească pe malul ucrainean al Dunării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Noiembrie 2025

48:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28