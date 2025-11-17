Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie
Piața auto din România continuă să crească: în octombrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu 11% față de octombrie 2024, ajungând la 12.769 unități, conform datelor DGPCI analizate de APIA.
Cel mai spectaculos avans îl înregistrează mașinile 100% electrice (BEV): +80% și o cotă de piață de 8% (față de doar 4,9% anul trecut). Împreună cu hibridele și plug-in-urile, segmentul „electrificat” domină piața cu 56,5% – mai mult decât benzina și motorina la un loc.
Top mărci și modele în octombrie
1. Dacia – 3.439 unități (locul 1 detașat)
2. Toyota – 1.332
3. Renault – 905
Top modele octombrie 2025:
- Dacia Logan – 1.281
- Dacia Sandero – 751
- Dacia Duster – 703
- Dacia Bigster – 438
Segmentare pe clase:
- SUV-uri: 50,8% din piață (+11% YoY) – clar în frunte
- Clasa C: 25,9% (-3,2%)
- Clasa B: 16,4% (+39,2%)
Tipuri de propulsie – octombrie 2025 vs 2024
| Tip propulsie | Cotă piață octombrie 2025 | Evoluție YoY |
| Benzină | 36% | -6,5% |
| Motorină | 7,5% | +6,7% |
| Mild-hybrid | 22,4% | +11,5% |
| Full hybrid | ~19,2% (estimat) | crește puternic |
| Plug-in hybrid (PHEV) | 6,9% | +40,8% (de la 4,9%) |
| 100% electric (BEV) | 8% | +80% |
Total „electrificate” (BEV + PHEV + full hybrid + mild hybrid): 56,5% – segmentul dominant al pieței românești.
Top 10 luni 2025 – cele mai înmatriculate modele pe categorii
100% electrice (BEV):
1. Dacia Spring – 1.189 unități (-47% față de 2024, din cauza lipsei tichetelor Rabla)
2. Hyundai Kona – 565
3. Tesla Model 3 – 522
Plug-in hybrid (PHEV):
1. Ford Kuga – 574 (+24%)
2. Hyundai Tucson – 570
3. Volkswagen Tiguan – 508
Full hybrid (fără priză):
1. Toyota Corolla – 3.575 (+23%)
2. Dacia Duster hybrid – 2.673
3. Toyota Yaris Cross – 2.333
Mild hybrid:
1. Dacia Duster – 5.347
2. Hyundai Tucson – 1.656
3. Ford Puma – 1.361
Autovehicule comerciale ușoare și grele
- Comerciale ușoare (sub 3,5 t): -1,8% în octombrie
- Electrice comerciale ușoare (ian–sept): +7,7% (529 unități)
- Camioane >16 t + autotractoare: +30%
- Total comerciale grele + autobuze: +35%
Sursa: Agerpres
Dată publicare:
17-11-2025 14:55