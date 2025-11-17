Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie

Piața auto din România continuă să crească: în octombrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu 11% față de octombrie 2024, ajungând la 12.769 unități, conform datelor DGPCI analizate de APIA.